Rubén Magnano | La gloria en Atenas y el recuerdo imborrable de Misiones antes de colgar el silbato 

Rubén Magnano anunció su retiro como entrenador días atrás, pero antes de colgar el silbato tuvo un memorable paso por Misiones dirigiendo a Luz y Fuerza, al que llevó de la mano al ascenso a la Liga Nacional de Básquet.

El cordobés que logró la medalla de oro con la Generación Dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 anunció a los 69 años que no volverá a dirigir, poniendo fin a una exitosa carrera en la que tiene grabado a fuego su histórica campaña con el «Eléctrico» de Misiones.

Sobre su arribo a Misiones, Magnano recordó: “Es extremadamente curioso, te diría casi inusual. En Canadá me entero que el club Atenas prescinde de mis servicios pese a que habíamos ganado el año anterior la Liga. Me encontraba en el mundial de Toronto e imposibilitado de gestión, el mercado estaba prácticamente cerrado y apareció Luz y Fuerza”.

Una vez en la Tierra Colorada, el calor pasó a ser protagonista: “Nos metíamos en el departamento con aire acondicionado al mediodía y aparecíamos en escena recién a las 18 para ir a entrenar a Tokio. Era algo muy curioso”, señaló.

El DT también descubrió las delicias de la gastronomía local: “Comer la sopa paraguaya, borí borí, la torta de choclo, cosas muy curiosas. La mandioca era algo que había escuchado pero nunca tenía la posibilidad de probarla y disfrutarla, algo muy pero muy rico”.

El objetivo fue alcanzado cuando Luz y Fuerza venció a Mendoza de Regatas y ascendió: “La gente disfrutó mucho la campaña, ese año fue muy importante para el básquet de Misiones”, contó Magnano, que también recuerda con cariño el triunfo 99-91 sobre Atenas en la Liga Nacional: «Un partido memorable fue cuando les ganamos en Posadas”.

Pero su época de entrenador ha llegado a su fin: “No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero un poco como dicen ‘he colgado los botines’”, expresó Magnano al anunciar su retiro. “No me he tomado el tiempo de pensar qué cosa hoy es seductora para mí. Estoy viviendo una parte de mi vida que no pretendo tener distracciones que me saquen tiempo. Hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que sacar ese tiempo. Entonces es un poco por eso esa decisión”, explicó.