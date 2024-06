Posadas | El Consejo General de Educación intervino en la escuela Normal Mixta: por irregularidades y denuncias de violencia desplazó al rector 

En una declaración, Luis Oviedo, Director de Educación Superior del Consejo General de Educación, ha confirmado la intervención en la institución educativa Escuela Normal Estados Unidos del Brasil, debido a una serie de irregularidades y denuncias de violencia. La investigación que condujo a esta medida comenzó en 2022 y se prolongó durante todo el año 2023.

El expediente, identificado como Resolución 2236 del 3 de junio de este año, recoge diversos reclamos que incluyen irregularidades en la designación de horas y cargos, problemas en las relaciones interpersonales entre colegas, directivos y padres, y cuestiones relacionadas con la rendición de fondos nacionales.

Oviedo explicó que durante el proceso de investigación, se realizaron múltiples reuniones y visitas a la institución. «Nosotros mismos desde la Dirección de Educación Superior hemos ido en reiteradas oportunidades», afirmó, señalando también la participación de la auditoría del Consejo General de Educación y del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario, cuyos informes resultaron cruciales para la toma de decisiones.

El principal enfoque de la intervención es la rectoría de la institución. Esta cuenta con varios niveles educativos, cada uno con su respectiva dirección. Sin embargo, aclaró que la intervención se centra exclusivamente en la rectoría. «El consejo ordena la instrucción del sumario administrativo al profesor, decide separar preventivamente e intervenir la escuela», detalló Oviedo. Además, se ha facultado a la Dirección de Educación Superior para designar a una persona capaz de resolver los problemas subyacentes.

A partir del 4 de junio, mediante la disposición 144, se designó a la profesora Nerea Silvana Bavi como directora e interventora mientras dure el sumario. Bavi cuenta con una amplia trayectoria en la gestión del nivel superior y ha trabajado como parte del equipo técnico de la Dirección de Educación Superior. Su experiencia abarca también la formación académica y ha sido referente en tecnicaturas superiores, incluyendo la tecnicatura superior en actuación.

Oviedo destacó la importancia de la colaboración entre los supervisores de los distintos niveles educativos de la institución durante esta intervención. «Ayer estuvimos trabajando con ellos, con el equipo completo, y también nos estuvieron acompañando los supervisores de cada uno de los niveles», contó.

Por último, remarcó que la intervención busca resolver los problemas detectados y asegurar un ambiente educativo seguro y eficiente para todos los involucrados.

La vicerectora de la Normal Mixta denunció acoso laboral por parte del rector Jorge Barchuk

Marta Pauluk, vicerectora de la institución desde marzo de 2015, ha denunciado una serie de irregularidades y acoso laboral por parte del rector de la escuela, quien asumió su cargo en septiembre del mismo año.

Marta Pauluk detalló cómo su experiencia laboral se vio gravemente afectada desde el comienzo de la gestión del rector. «Al principio, es como que no se veía demasiado, y después las irregularidades empezaron a ser cada vez más. Personalmente, mi situación era acoso laboral, reunirse a mis espaldas con mi personal, prestarme autoridad, boicotearme continuamente en las actividades,» explicó Pauluk. Según sus declaraciones, estos actos constantes socavaron su trabajo diario.

A medida que el rector se asentaba en su posición, las irregularidades administrativas comenzaron a ser más evidentes. «Empezaron a aparecer designaciones que no seguían el padrón, por ahí personas que tienen título para dictar clases en el nivel secundario, que empezaban a trabajar en el nivel superior,» denunció. Uno de los ejemplos más notorios fue el caso de su suplente en el cargo de vicerectora, quien, a pesar de ser maestra, ocupaba una posición que requería titulación específica para nivel secundario.

La situación de acoso y las maniobras irregulares se agravaron hasta afectar la salud de Pauluk, quien contó que sufrió altos niveles de estrés y ataques de pánico. «Había estado con tratamiento psicológico porque había estado varios meses con ataques de pánico porque en ese momento mi oficina tenía una sola puerta de ingreso, la violencia ya era muy intensa, él venía a pararse a la puerta de mi oficina y yo hacía ataques de pánico,» confesó.

La oportunidad de escapar de esta situación que describe como crítica llegó con una invitación de la AMED para unirse a su comisión directiva. «Era un momento crítico porque yo estaba con altos niveles de estrés, mediante esa oportunidad que salió yo pude irme de la escuela,» relató Pauluk, quien aceptó la oferta y dejó la institución.

Pauluk contó tro hecho para ella y sus colegas «desconcertante». Fue el descubrimiento de que el rector figuraba como suplente del expresidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, en 17 de las 18 horas del cargo, una situación que Pauluk calificó como «sumamente confusa». Según sus declaraciones, estas horas aparecieron repentinamente en la planta funcional de la escuela y, tras diversas maniobras, el rector logró acomodarse en un horario nocturno, lo que le permitió ejercer su cargo de rector en la mañana.

Pauluk, expresó su frustración y preocupación por las prácticas cuestionables y la falta de transparencia en la gestión de la institución. «Había muchas cosas que yo veía y que cuestionaba y no estaba bien visto que yo cuestionara nada. Yo tenía que callarme la boca y mirar para otro lado. Y eso no estuvo nunca en mí,» dijo.

Además, Pauluk subrayó «Parecía que él era capaz de todo y que nada iba a pasar nunca. El nivel de impunidad, daba miedo, la gente tenía miedo «. El rector, según Pauluk, manejaba los fondos del kiosco escolar y obstaculizaba constantemente el trabajo de la cooperadora, especialmente en el turno nocturno, que consideraba su «reino». Pauluk reveló que se presentaron recibos sospechosos, distintos de los oficiales, lo que llevó a la cooperadora a solicitar una auditoría.

Recientemente, Pauluk ha mantenido conversaciones con autoridades del Consejo General de Educación, quienes le han propuesto participar en la reconstrucción de la escuela. «De alguna manera yo lo siento como una recomposición también, porque la verdad es que la pasé mal, hicieron mucho la normal, así que lo estoy evaluando, porque va a significar un cambio nuevamente,» declaró, aún considerando su decisión final.

Por último, el rector desplazado del cargo, Jorge Barchuk, sostuvo «Yo sigo siendo rector, sólo que me separaron del cargo de una forma violenta, porque no me informaron previamente,».

Según su relato, la intervención se realizó sin su presencia y sin respetar los procedimientos administrativos establecidos. «Me acusan de violencia, pero la violencia la ejerció en este caso directamente el profesor Oviedo, el director de enseñanza superior,» añadió.

Una de las principales controversias gira en torno a la designación de personal. Barchuk explicó que hizo un ofrecimiento para incorporar a una persona con discapacidad física, que inicialmente fue avalado por Oviedo. Sin embargo, posteriormente, Oviedo designó a otra persona que ya tenía dos cargos adicionales. «Cuando él hace la designación, la persona que detenta ese cargo de la persona con discapacidad tenía tres cargos, pero eso está bien, eso no es ninguna situación irregular,» explicó el rector.

Barchuk subrayó que como rector, no tiene la facultad para designar personal de forma autónoma. «Las designaciones no las hago yo. Yo lo único que hago es un ofrecimiento de una vacante, hago los papeles y los elevo a consideración del consejo,» explicó. Según él, es el consejo quien verifica y ratifica las designaciones. Si hay algún error, el procedimiento estándar es devolver los papeles para corregirlos o denegarlos, pero esto no se respetó en su caso.

El conflicto se intensificó cuando Oviedo dio de baja a la persona con discapacidad sin previo aviso. «La persona con discapacidad se entera a fin de mes que no pertenecía más cuando no vino el sueldo. Y a mí nadie me avisó,» relató Barchuk. Este hecho desencadenó una serie de recursos presentados por la persona afectada, los cuales no recibieron respuesta de las autoridades competentes.

Además, Barchuk negó las acusaciones de boicotear actividades y de actuar de manera impune contra la vicerectora de la institución. «Marta Pauluk tendría que demostrar cuál es el grado de impunidad que yo tengo. Con hechos,» desafió el rector. También defendió sus decisiones en cuanto a la organización de actividades, asegurando que siempre se mantuvo abierto al diálogo con todo el personal.

En otro ejemplo de las tensiones internas, Barchuk mencionó reuniones a sus espaldas por parte de miembros de la cooperadora, con quienes se pactaban actividades sin su conocimiento. «Ellos sí se reunían con gente de la cooperadora, a espaldas mías» señaló. Barchuk también refutó acusaciones relacionadas con la organización de un comedor escolar. «Me propone para hacer comedor escolar. Sí, me parece bien, pero ¿quién va a hacer la comida? ¿Quién va a servir? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Quién se va a hacer el responsable de…? Entonces le dije, bueno, quiero saber quiénes son los que van a hacer. Y me dijo que yo boicoteaba.»

El rector denunció que estas acusaciones son parte de un intento por ocupar su cargo. «Acá lo que quieren, ella y otros más, es el cargo del director de la escuela, no es otra cosa,» afirmó.