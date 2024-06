Misiones | Los cortes de ruta de docentes autoconvocados “perjudican a toda la cadena del sector turístico”, advirtió el ministro José María Arrúa

Los cortes de ruta en Misiones afectan severamente al turismo, lo cual genera pérdidas económicas y complicaciones tanto para trabajadores como para turistas. El ministro de Turismo, José María Arrúa, destacó la urgencia de que los empleados estatales alcancen consensos en las mesas salariales, en tanto remarcó que el turismo prescinde de la previsibilidad.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-05-SantaMariadelasMisiones-Jose-Maria-Arrua-Cortes-de-Ruta-Perdias-Turismo-18.45.mp3

José María Arrúa en Santa María de las Misiones

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, brindó detalles sobre las consecuencias de los cortes de ruta en el sector turístico de la provincia. Destacó la magnitud de las pérdidas sufridas y el impacto negativo en diversas áreas del turismo, desde agencias y gastronomía hasta hoteles y trabajadores.

“Hicimos la semana pasada una estimación de las pérdidas considerando que los cortes se han intensificado en las últimas semanas, con duraciones de 5, 6 y 7 horas”, explicó. Esto perjudicó a toda la cadena del sector turístico, incluyendo a empleados que se ven afectados por llegar fuera de horario debido a estos cortes.

Y completó: “No es solamente que los turistas no llegan o pierden la excursión, sino que hay toda una reprogramación de la actividad turística que debemos hacer”.

En relación, con las cancelaciones, Arrúa mencionó que ocurrieron principalmente en el ámbito privado, lo cual termina repercutiendo en la economía local: “Un servicio gastronómico en San Ignacio tenía 400 cubiertos vendidos a excursiones que venían de Brasil y Uruguay, y tuvo que suspender y devolver el dinero porque la gente llegó hasta el peaje y no pudo pasar”.

Sin ánimos de interferir o presionar las negociaciones que lleva adelante el Gobierno provincial con los sectores que manifiestan su reclamo salarial, el ministro indicó que, al menos desde su área, no se concretaron denuncias en contra de las protestas.

“Estamos trabajando para buscar el consenso y el diálogo permanente, pero tampoco queremos complicar más la situación. Queremos hacer visible nuestra situación como sector turístico y la importancia de la previsibilidad en el turismo; acá el turista que no llega se cancela”, explicó.

Diego es el ejemplo testimonial de lo que sufren nuestros turistas frente a esta modalidad de protesta: cortes de rutas INFLEXIBLES Formaba parte de un grupo de pasajeros de un ómnibus que se vieron afectados por estos contratiempos, no pudiendo continuar viaje según lo pautado. pic.twitter.com/VKzB8S9AlD — José María Arrúa (@arruajm) June 5, 2024

Inclusive Arrúa hizo referencia a un incidente reciente que se viralizó, donde un turista tuvo que cruzar caminando un puente. “Lo vimos al turista que iba caminando con su valija, lo subimos, lo llevamos y nos contó su historia. Este tipo de situaciones tiene un impacto negativo, especialmente con la cercanía de un feriado largo y la temporada de vacaciones de invierno en julio”, enfatizó.

De esta manera, insistió en que la previsibilidad es clave en el sector: “si no sos previsible es difícil, la pandemia tuvo una cosa de esas, cuando la gente compraba un ticket aéreo no sabía si viajaban o no, el protocolo, si era una dosis, dos o tres. Y complicó mucho que se devuelva la confianza en el sector turístico, así que esperemos que estas situaciones no se hagan habituales, porque realmente ahí sí, volvemos casi a foja cero”, advirtió.

