El Gobierno nacional autorizó más aumentos en la tarifa de la luz, pero todavía no hay información sobre cómo impactará en Misiones

El Gobierno de Milei anunció un nuevo recorte de subsidios al consumo de energía, lo que provocará un aumento en las tarifas. El ajuste se aplicará de manera gradual hasta fin de año, por lo que afectará a usuarios tanto de categoría alta como baja y media también.

Juan Carlos Jungengel en Santa María de las Misiones

El vicepresidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones y titular de la Cooperativa Eléctrica de Leandro N. Alem, Juan Carlos Jungengel, mencionó que “todavía no tenemos ninguna comunicación oficial. Todo lo que se comunicó por radio y televisión está aplicable hoy en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Todavía no nos llegó el cuadro tarifario y no tenemos información sobre cómo se va a aplicar en Misiones”, afirmó.

Además, explicó que, en ocasiones, las decisiones tomadas en Buenos Aires se trasladan a la provincia de Misiones, aunque a veces pueden variar dependiendo del Gobierno provincial. “En algunos casos, el Gobierno provincial mantuvo subsidios y en otros no”, mencionó.

Se espera la confirmación de la Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda, quienes elaboran el cuadro tarifario y lo envían a las entidades mutuales de servicios públicos.

Respecto a la situación actual de la cooperativa que preside, Jungengel destacó el compromiso de los socios. “Gracias a Dios, nuestra cooperativa está cumpliendo de una forma increíble. Estamos teniendo un recupero del 95% y no tenemos ningún tipo de deuda”.

Sin embargo, el municipio no es ajeno a la recesión, con socios a los que les resulta dificultoso abonar la factura de luz a pesar de que muchos disponen del subsidio. “Hoy a la gente no le alcanza. Hay un desfasaje muy grande entre lo que la gente cobra y lo que tiene que pagar. Una persona que cobra 160.000 pesos y le vienen 60.000 o 70.000 de luz se pone a llorar”.

Jungengel resaltó la importancia de estar cerca de los socios y acompañarlo de cerca, demostrando que tienen las puertas abiertas para escuchar “y eso hace el cumplimiento que tiene el socio”.

El integrante de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones, subrayó la necesidad de que las cooperativas se reúnan con los ministerios encargados de la readecuación y participen en la creación del cuadro tarifario “porque desconocemos muchas cosas sobre cómo se arma y cuál es el valor real de la energía; necesitamos trabajar eso”, concluyó.

