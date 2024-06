Por la quita de subsidios las tarifas de luz y gas podrían subir más de 150% en hogares

Con 4 resoluciones, Energía modificó y estableció topes de consumo para el gas y la luz con subsidio y dio bonificaciones para ingresos bajos y medios. Los topes y los nuevos precios.

El Gobierno Nacional modificó los topes de consumo máximos con subsidios y las bonificaciones sobre los precios mayoristas de energía eléctrica y gas natural para los usuarios de ingresos bajos y medios (N2 y N3), lo que redundará en un aumento en las tarifas que sería superior al 150%.

A través de un conjunto de resoluciones oficiales, la Secretaría de Energía estableció de igual modo los nuevos valores para la generación eléctrica y el gas a la entrada del sistema.

En una comunicación oficial, la Secretaría de Energía que conduce Rodríguez Chirillo indicó que con estos pasos, comienza a efectivizarse el inicio del proceso para «pasar de un régimen de subsidios generalizados a uno focalizado, en el cual el usuario puede conocer el costo del kwh de energía eléctrica y m3 de gas natural que es idéntico para todos, y la asistencia que le brinda el Estado Nacional a los usuarios según su capacidad de pago y que alcanza hasta un límite de consumo limitado mediante el reconocimiento de un pago menor (bonificación)».

Esto para el gobierno, ayuda a trasparentar las tarifas que pagan los usuarios finales.

Los nuevos topes de consumo bonificado deluzy gas

En cuanto a los topes o límites de consumo bonificados, la decisión oficial contempla:

1) En el caso del gas natural: N1 no tiene topes. N3 mantiene vigentes los topes establecidos en la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 686, según distribuidora. N2, se aplican los mismos topes de consumo que para los N3. 2) En energía eléctrica: N1 no tiene topes. N3, cantidad subsidiada de 250 kWh/mes, reemplazando los 400 kWh/mes; N2 tendrá un máximo de consumo subsidiable de 350 kWh/mes, dejando sin efecto el hecho de que estos usuarios no tenían ningún límite al consumo subsidiado.

Nuevos topes de consumo para usuarios eléctricos sin acceso a gas por redes

Los usuarios eléctricos sin acceso al servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes, ubicados en determinadas zonas bioclimáticas, también tendrán algún subsidio, pero sólo para el período del 1º de junio hasta el 31 de agosto de 2024: N3, 500 kWh/mes N2, 700 kWh/mes. Los consumos menores a los topes establecidos se denomina consumo base. Los consumos a los topes establecidos anteriormente se considerarán consumos excedentes y se pagarán a los precios PIST y PEST fijados por la Secretaría de Energía, sin bonificación.

Las bonificaciones sobre los precios mayoristas del gas y la luz

Por otro lado, Energía indicó que, las bonificaciones sobre los precios mayoristas que fija el Gobierno nacional, serán las siguientes: 1) Gas Natural: Para usuarios N1 no habrá bonificación, pagan el precio PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) fijado por la Secretaría de Energía. Los N3, abonan un 55% del precio de gas en PIST, correspondiente al N1. El consumo excedente será valorizado al precio de gas en PIST, sin bonificación. Los N2, abonan un 64% del precio de gas en PIST, correspondiente al N1.

El consumo excedente será valorizado al precio de gas en PIST, sin bonificación. 2) Energía Eléctrica: N1 no habrá bonificación, pagan el precio PEST fijado por la Secretaría de Energía. N3, abonarán un 55,94% sobre el precio definido para el segmento N1, sin bonificación. El consumo excedente será valorizado al precio definido para N1. N2, pagarán un 71,92% sobre el precio definido para el N1. El consumo excedente será valorizado al precio definido para N1, sin bonificación.

Se mantienen los regímenes de subsidios específicos como Tarifa Social y Zona Fría; y para las entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables -en los términos de las Leyes No 27.218 y 27.098- se aplican las bonificaciones al precio de gas natural y energía eléctrica para N2 para el total del volumen consumido.