Intento de sabotaje del Rally Argentino en Misiones: “Estamos trabajando para brindar seguridad y comodidad a todos los pilotos y sus acompañantes”

Así lo afirmó el intendente de San Javier, Matías Vilchez, quien defendió la realización del Rally nacional en la provincia y resaltó su impacto económico positivo para la comunidad. Criticó las acciones de sabotaje a través de mensajes de texto e instó a resolver los conflictos salariales de manera responsable y sin cortes de ruta. “No creo que el problema se resuelva poniendo al pueblo contra el pueblo”, sostuvo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/06-05-Redciudadana-Matias-Vilchez-cortes-ruta-amenaza-rally-nacional-9.06.mp3

Matías Vilchez – Red Ciudadana

Vilchez destacó la importancia del evento para la economía local, aunque reconoció la existencia de un intento de sabotaje por parte de un sector de los docentes autoconvocados que persiste con su reclamo salarial, luego de que los gremios mayoritarios alcanzaron un acuerdo con el Gobierno provincial en la mesa de diálogo de este martes.

También apuntó contra el diputado Cristian, oriundo de San Javier, quien habría participado de este supuesto boicoteo del Rally, concretado a través de mensajes de WhatsApp. «No creo que lo hayan elegido para generar este tipo de conflictos», manifestó.

Catalagó estas acciones como «tendenciosas» y consideró que afectan a muchas personas que no pertenecen «a este grupo o a esta masa que está disconforme con todo».

El jefe comunal, desde su rol de mediador entre estas posturas encontradas, mencionó los beneficios que el rally traerá a la economía local. “Tratamos de traer un rally para reactivar la economía local, para que el emprendedor venda, para que el que tiene alojamiento reactive su alojamiento, su hotel, para que los comercios puedan vender sus productos”, explicó.

“Estamos con mucha expectativa. La verdad es que esto genera un poquito de sensaciones encontradas”, afirmó, en tanto subrayó que “se ha hecho el enorme esfuerzo de traer a Misiones después de once años, con lo que implica en este contexto económico difícil”. Y completó: “Son siete municipios los que se va a mostrar de Misiones a nivel nacional, con un evento turístico catalogado como el evento turístico del año”.

Respecto a este intento de sabotaje que enfrenta el evento, declaró: “Ponerse en contra de esto me parece que están un poquito cegados en el egoísmo”. Además, el médico de profesión, se mostró en desacuerdo con aquellos que, según su punto de vista, actúan con «total irresponsabilidad e imprudencia».

De este modo, a pesar de lo que «un puñadito de personas quiere mostrar o este representante irresponsable quiere demostrar, creo que San Javier es mucho más, hay gente que está muy comprometida, todos los comercios preparándose realmente con mucha expectativa, y creo que ese es el verdadero San Javier que hay que mostrar”, sostuvo.

Vilchez insistió en que se arriesgaron a organizar el evento deportivo aun en recesión y «queremos que la gente lo pueda disfrutar, entonces tratamos de llevarle tranquilidad a la gente, que sepan que estamos trabajando para brindarle la seguridad y la comodidad a todos los pilotos y sus acompañantes. Y a todas las personas que van a venir a visitar y a disfrutar del rally, que pasen un buen momento”, subrayó.

En cuanto a las medidas que tomaron para garantizar la seguridad en la jornada de rally, Vilchez reveló: «En este momento se está concretando una denuncia, desde la Municipalidad el intendente está haciendo la denuncia a todos estos mensajes, a quienes comparten estos mensajes», advirtió.

Por último, Vilchez reconoció la legitimidad de los reclamos salariales pero dijo que se los debería de resolver de otra manera. «Hay una realidad absoluta que hay que empezar a dilucidar un poquito. El reclamo salarial es real, la situación nacional es compleja, las cosas aumentaron un 200%», expresó.

No obstante, opinó que los cortes de ruta y generar disconformidad en el resto de la población, no son la solución adecuada. «No creo que el problema se resuelva generando una disconformidad, oponiendo al pueblo contra el pueblo. Creo que los cortes de ruta no tienen que existir, ni de un grupo piqueteros, ni de un grupo de personas que hagan un reclamo salarial, creo que las discusiones tienen que empezar a ser con altura», enfatizó.

«Es justo el reclamo, me parece que está bien, pero me parece que no son las formas de solución», concluyó.

