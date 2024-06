La oposición en Diputados convocó a la ministra Sandra Pettovello para que dé explicaciones por el escándalo de los alimentos

En medio del escándalo de los alimentos, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que brinde explicaciones. Desde el oficialismo dejaron entrever que la ministra no tiene planeado asistir.

La comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados resolvió pedirle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que la semana que viene acuda a una reunión para contestar preguntas sobre el escándalo de los alimentos.

Pablo Yedlin, presidente de la comisión, aclaró que se trata de una convocatoria y no una citación. Por lo tanto, la funcionaria no está obligada a concurrir. La cita es para el próximo martes a las 13.30.

Desde el oficialismo dejaron trascender que la ministra no planea ir a la Cámara de Diputados a contestar preguntas en medio de la investigación judicial que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

“Es una convocatoria, no una citación, como hemos hecho tantas veces, ya han venido otros ministros como Adolfo Rubinstein o Carla Vizzotti. El primer giro está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros (Salud) somos el segundo giro, no se puede dictaminar. Hemos pedido los cambios de giro pero no los hemos logrado”, explicó Yedlin.

“El Gobierno tiene que informar para que no queden suspicacias y sospechas. Y acá quedaron suspicacias y sospechosos. Ojalá pueda venir la ministra Pettovello”, planteó el ex ministro del área Daniel Gollán.

Pedido de interpelación fallido

El martes, al inicio de la sesión en la que se dio media sanción a una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, el diputado del Frente de Izquierda pidió votar la interpelación de la ministra de Capital Humano pero la iniciativa fue rechazada.

Además del bloque LLA y del PRO, parte del radicalismo y Hacemos Coalición Federal se abstuvo o votó en contra. La moción sólo obtuvo 120 votos afirmativos y más de 90 rechazos, pero se necesitaba el consentimiento de tres cuartos de los presentes.

En esa misma línea, casi al final de la sesión el diputado socialista Esteban Paulón pidió una votación nominal para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública para citar a Pettovello en el marco del artículo 106.

El emplazamiento era para que este mismo jueves, a las 11, la funcionaria se presente a explicar las “serias irregularidades” en el reparto de alimentos. Finalmente, la votación nunca se llevó a cabo porque tras la aprobación de la fórmula previsional se cayó el quórum.

Por otra parte, Pettovello fue denunciada este miércoles, por haber firmado la transferencia de más de 6.700 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos cuando sólo estaba autorizada a hacerlo por hasta 2.700 millones.