Misiones produce ocho millones de calabazas para mate al año y emplea a más de 450 familias

Santiago Marino, productor en Mojón Grande, destacó la creciente demanda de calabazas para mate, la colaboración con Entre Ríos y el apoyo del Ministerio del Agro de la provincia. La producción anual alcanza los ocho millones de unidades, lo cual genera empleo para 450 familias.

El agricultor de Mojón Grande relató el origen y la expansión de la producción de calabazas para mate en la provincia de Misiones. “La demanda en el mercado nacional ya era bastante importante, pero luego Estados Unidos se volcó a la provincia de Entre Ríos, donde fabrican todos los mates artesanalmente”, explicó Marino.

Sin embargo, Entre Ríos no cuenta con el suelo adecuado para la materia prima, por lo que se contactaron con Marino a través del Ministerio del Agro. “Presentamos un proyecto para hacer toda la parte de la calabaza que ellos necesitan para darle esa terminación tan linda que ellos hacen con el mate”, señaló.

Marino describió el proceso de cultivo de las calabazas. “Se siembra en septiembre, octubre y noviembre. Tiene un proceso normal: nace, crece, florece. Hay que cuidar en la floración con insecticida por una mosquita que puede infectar la flor”, indicó. La calabaza que se usa para el mate debe ser robusta, pues necesita una cavidad adecuada para el mate. “Nosotros cuidamos que ella crezca sobre el suelo, que no crezca trepada sobre los árboles. La que no sirve para mate, la usamos para artesanía para no desperdiciar nada”, destacó.

El productor también explicó el proceso posterior a la cosecha: “Una vez que la cosecha está lista, se trae a galpón y se corta toda la parte pulposa donde está la semilla, conservando solamente la parte que es el mate en sí”, explicó. Existen tres variedades principales de calabaza para mate: croco, camionero e imperial. “La calabaza varía en sus formas y el productor ya conoce para qué sirve cada una, destinándolas según sea necesario”, detalló.

Respecto a la producción en Misiones, Marino señaló que hay tres municipios productores: Mojón Grande, El Soberbio y Ruiz de Montoya. “Producimos aproximadamente ocho millones de unidades al año y damos trabajo a unas 450 familias, lo que equivale a entre 800 y 1000 personas que trabajan en el cultivo”, afirmó. Además, en los talleres de procesamiento emplean a alrededor de 70 personas todo el año.

El apoyo del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones

El sector recibió un apoyo significativo del Ministerio del Agro de la provincia. “Nuestro ministro nos apoyó con su equipo y nos han dado un apoyo increíble. A medida que las empresas exportan más, el gobierno vio la necesidad de apuntalar al sector”, expresó Marino. El producto también tuvo una buena aceptación en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos. “Hoy está yendo un promedio de unos cuatro millones de mates para Estados Unidos”, indicó.

En relación con la comercialización de los mates, mencionó que es exitosa, tanto en el mercado local como en el extranjero. “En California, todas las estaciones de servicio y muchos almacenes consumen nuestros mates. En Buenos Aires, nos sacan de las manos porque la calabaza es de primera”, ponderó Marino. A pesar de una ligera merma en las ventas este año, Marino se mostró optimista. “Los pedidos están llegando de San Luis, Mendoza, San Juan, Chubut y otros lugares del país. Estamos muy agradecidos por la gran demanda que va a haber este año”, concluyó.