Fútbol | Iniciativa para privatizar los clubes: “Las sociedades anónimas deportivas son la única alternativa”, afirmó el ex gerente de Guaraní Roberto Enríquez

El empresario Roberto Enríquez expresó que las SAD son la única vía para que los clubes argentinos sean competitivos en el fútbol profesional. Hizo énfasis en la necesidad estructuras societarias adecuadas que favorezcan a capitales privados .

El presidente de la empresa Iguazú Argentina expresó un punto de vista favorable respecto a las Sociedades Anónimas Deportivas: “Creo que son la única alternativa para que los clubes argentinos puedan ser competitivos en el fútbol profesional”.

En este sentido, el empresario destacó la orientación que tomaron clubes como Talleres de Córdoba que “hoy está jugando Copa Libertadores” y a Central Córdoba de Santiago del Estero, actualmente en la Liga Profesional, quienes durante la época en la que disputaban el Torneo Federal A, Guaraní Antonio Franco militaba en la segunda categoría del fútbol argentino.

Además, Enríquez habló de la actualidad de los clubes antes aludidos: “Tienen un modelo de club deportivo que apunta a la profesionalización total. Y para eso se requieren capitales privados, no hay otra.” En relación a las inversiones, expresó la necesidad de “generar estructuras societarias que permitan atraer ese capital. Si no es así, ningún privado va a poner dinero en un club.”

Respecto a la actualidad del deporte rey, mencionó: “Hoy por hoy, esto es inviable, no están dadas las condiciones”. Aunque se mostró optimista, puesto que “el Estado no va a poder aportar más de lo que puede aportar desde el lugar que le corresponde. Que el Estado aporte para un fútbol profesional no va a ocurrir nunca más, por eso la única alternativa para los clubes son las SAD o un modelo similar como el que plantea Verón en Estudiantes.”

A propósito de su trabajo en la organización y administración de La Franja recordó: “Le dediqué nueve años al club, en un proceso que fue muy importante porque logramos poner a Guaraní en la B Nacional después de 30 años, con todo un trabajo de profesionalización, pero el proyecto quedó trunco en 2017 y no pudimos continuarlo.”

Ante la posibilidad de retornar un proyecto dijo: “Por el momento, no lo tenemos pensado, más allá de que en los últimos tiempos estuve hablando con varias glorias del club y mucha gente que quiere poner a Guaraní en el lugar que se merece, pero esa tarea para los clubes no es nada fácil.» En este punto afirmó que no es la voluntad lo único que mueve a un proyecto de semejante envergadura, sino que “cuando uno le apunta a un proyecto así, se requiere profesionalizar el fútbol, que fue lo que intentamos con el gerenciamiento.”

Fuente: Santa María de las Misiones