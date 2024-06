Por qué Boca se benefició con el sorteo de la Libertadores para clasificar al Mundial de Clubes

El Xeneize sigue acercándose a la máxima competición de clubes que se realizará en 2025 en Estados Unidos y los cruces de octavos del torneo continental lo ayudan. Conocé qué necesitan sus principales rivales.

Mientras Boca mira expectante lo que sucede en la Copa Libertadores pensando en clasificarse al Mundial de Clubes 2025 a través del ranking Conmebol, el sorteo de los octavos de final del lunes terminó beneficiando al Xeneize por varios motivos y lo acerca al certamen que se disputará el año que viene en Estados Unidos con 32 equipos por primera vez.

El Xeneize compite mano a mano con Nacional de Uruguay por calsificarse a través de esta vía luego de que River haya asegurado el boleto a través desa fase. El conjunto de la Ribera tiene 71 puntos, pero el Bolso, que se clasfició a octavos, lleva 56 y se erige como amenaza de alcanzar la línea del azul y oro.

¿Qué necesita Nacional para superar a Boca por ranking? Los charrúas deben ganar tres de los próximos cuatro partidos y empatar el restante para sumar 72 puntos. Por esta razón, Nacional tendrá que superar en la serie de octavos a San Pablo -al menos con una victoria- y luego sumar de a tres en los dos cruces de cuartos que será ante el ganador de Botafogo y Palmeiras. A priori este panorama resulta muy complejo por el calibre de sus rivales y el dato de que el Bolso no se mete entre los cuatro mejores del certamen desde 2009.

Siguiendo con el listado de equipos que aún conservan chances, Bolívar -que chocará con Flamengo- y Talleres, con 43 puntos, tienen chances matemáticas. Pero para superar al Xeneize deben imponerse en los próximos seis partidos y recién alcanzarían a Boca en caso de que pierdan la final por penales. Con eso sumarán 71 puntos, por lo que quedarán igualados, y ahí deberá resolver la FIFA el mecanismo de desempate ya que hasta ahora no ha pasado una situación así.

Similar es el caso de The Strongest, que aún no sabe en qué puesto avanzará a octavos en el grupo C pero enfrentaría a Fluminense o Peñarol, pero como en los enfrentamientos entre los bolivianos y el Xeneize en 2021 la victoria fue azul y oro, corren con ventaja los argentinos. Por último, Olimpia de Paraguay y Colo Colo asoman con chances de meterse por el ranking, pero los chilenos, que siguen en carrera en la Copa, no podrán superar a Boca y necesitan que se abran cupos a través de los campeones.

Además, Boca también debe estar pendiente de lo que hagan los argentinos en la Copa. Es que, si San Lorenzo y Talleres se coronan campeones, le quitarán el boleto. No así River, que lo terminaría beneficiando porque deja vacante un lugar. En este sentido, la suerte también favoreció al Xeneize, porque el Ciclón tendrá una parada brava ante Atlético Mineiro y los cordobeses chocarán justamente con River, cruce que sí o sí dejará un argentino menos en carrera.

Los equipos que compiten con Boca por el Mundial de Clubes

Boca: 71 puntos Olimpia: 57 puntos Nacional: 56 puntos Bolivar: 43 puntos The Strongest: 43 puntos Talleres: 43 puntos Colo Colo: 31 puntos

El DT de Boca, Diego Martínez, sin vueltas sobre la expulsión de Marcos Rojo: “Condicionó el partido” https://t.co/6TrDNIhoMQ — misionesonline.net (@misionesonline) June 2, 2024



FUENTE: TyC Sports.