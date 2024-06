Posadas | La hermana del obrero que murió al caer desde un edificio en construcción pide justicia: “Están intentando tapar todo”

Juan Gabriel Vera, un joven obrero de 24 años, murió tras caer desde un cuarto piso de un edificio en construcción ubicado en la avenida Leandro N. Alem de Posadas. Su familia pide justicia y denuncia negligencias y demoras en la entrega del cuerpo.

Santa María de las Misiones- Marisol Vera

Marisol Vera, hermana de la víctima, expresó su angustia y frustración ante la situación. «Ayer tuvo el accidente ese y todavía está en la morgue y no autorizan la entrega del cuerpo. Supuestamente el juzgado tampoco nos puede autorizar porque ellos están esperando que la morgue haga su trabajo, que la forense haga su trabajo», relató Marisol. La familia se encuentra a la espera de que se realice la autopsia, la cual ha sido calificada como de «muerte dudosa» por la comisaría.

Habló la hermana del obrero que murió tras caer de un edificio en Posadas: “Él tenía una mujer, una hija de un año y otro de cuatro” Nosotros queremos velarle, tenemos derecho. Es nuestro derecho despedirle»,

Marisol también reveló la falta de apoyo por parte de la empresa para la cual trabajaba su hermano. «Desde la empresa nadie vino, nosotros no sabemos qué empresa es, no vino nadie, nadie», manifestó. La situación se agrava por el hecho de que la empresa presuntamente empleaba a los trabajadores en condiciones precarias y sin contratos formales. «Mi hermano tenía a su mujer, tiene una hija de un año y otro hijo de cuatro años. Y ellos estaban en negro trabajando», añadió.

El dolor de la familia se ha intensificado por la indiferencia que perciben por parte de las autoridades y la empresa responsable. «Ayer cuando nosotros llegamos acá a la morgue, porque nadie reconoció el cuerpo, solo por la billetera»,explicó Marisol. Además, la familia denuncia que no se les ha permitido identificar el cuerpo de Juan Gabriel adecuadamente.

Según comentó la familia ha estado esperando fuera de la morgue desde el accidente, con su madre de 73 años y con problemas de salud. «Nosotros queremos velarle, tenemos derecho. Es nuestro derecho despedirle», afirmó Marisol con firmeza.

Las circunstancias del accidente también han sido motivo de indignación. Según Marisol, la empresa está intentando ocultar la gravedad de la situación. «En esa empresa ya murió otro muchacho, un pintor hace poquito, es la misma. Es la misma y están tapando todo porque lo de la comisaría mismo no nos quieren dar el número de los patrones», denunció.

Finalmente, Marisol hizo un llamado a la justicia y a la dignidad para su hermano. «Él tenía 24 años, una vida por delante, se compró una casa hace una semana luchando, se compró una casa. No era, no era un tipo malo, esto no puede estar pasando», expresó con profunda tristeza.

La familia Vera está decidida a no abandonar la morgue hasta que se les entregue el cuerpo de Juan Gabriel. Han contratado a un abogado y esperan que las autoridades tomen medidas para esclarecer los hechos y hacer justicia. «Ojalá se haga justicia y que haya justicia en Argentina porque no puede ser lo que está pasando. No puede ser que la gente esté trabajando en negro, tiene que aguantarse las cosas», concluyó Marisol.

