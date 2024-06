El editorial de Gustavo Añibarro en Canal 12: misionerazo, reclamos y diálogo

El periodista Gustavo Añibarro de Canal 12, en su programa El Periodista habló sobre las estrategias que encamina la Renovación en búsqueda de sostener la paz y el diálogo con los distintos sectores de la provincia en medio de las protestas que hubo en los últimos días, y que aún continúan por parte de algunos gremios del sector docente.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/EDITORIAL-PERIODISTA-online-audio-converter.com_.mp3

En ese sentido, comenzó hablando de la gran movilización por el #30M frente a la Legislatura y que muchos espacios acompañaron al Gobierno provincial incluyendo a jóvenes libertarios que se van integrando en lo que manifestó “una reconfiguración ampliada de la Renovación”.

Además, se refirió al intento de que “Misiones sea un laboratorio de ensayo para una posible crisis nacional” y en los que dirigentes opositores intentaron, en algunos casos colgarse de algún acampe.

Asimismo, comentó sobre el nuevo cambio de estrategia en el gobierno misionero para abordar diálogos “con los que de verdad quieren acordar”.

“Yo quiero hacer una referencia y retroceder algunos días, a lo que fue el día 30 de mayo, el 30-M, frente a la legislatura. Hay algo que se vio, que todos vimos, y hay algunas cosas que por ahí está bueno mirar un poquito más entre líneas. Creo que lo que se vio en esa movilización multitudinaria, además del apoyo al gobierno, fue una reconfiguración ampliada de la Renovación.

Porque ahora los jóvenes libertarios también están integrando, muchísimos de ellos, la renovación. Y vos tenés lo que serían los primeros renovadores, lo que se remontan al 2003, a la génesis de la conformación, peronistas, radicales, independientes. Así se conformó la renovación y así sigue siendo hasta el día de hoy. Después se fueron sumando jóvenes, los nativos renovadores que no tienen pasado político tradicional, sino que son nativos renovadores o los neos. Y ahora tenemos una configuración ampliada con libertarios. Con lo cual se está ampliando la base cultural, política y, por supuesto, electoral de la renovación.

Misiones intentó, o alguien intentó, que Misiones sea un laboratorio de ensayo para una posible crisis nacional. No hay que pensar demasiado, porque había un par de canales que todo el tiempo lo estaban diciendo, es decir 24 horas en vivo.

Pero, además, el hecho de pensar en el caso testigo de Misiones, ¿no?, lo que se podría haber replicado. Se acuerdan de los zócalos, ´Misiones en llamas, crisis social´. Había un canal, con un programa que arrancaba con ´se viene el estallido´, Sergio Berni en Buenos Aires diciendo, empezó Misiones, pero todas las provincias van a ir estallando hasta que todo explote. Evidentemente, Misiones intentó ser utilizada como un tubo de ensayo, como un laboratorio para un presunto estallido a nivel nacional que finalmente no ocurrió.

Hubo dirigentes opositores muy mezquinos, que intentaron, en algunos casos con más éxito, en otros casos los echaron, colgarse de algún acampe, de algún piquete. Acampes o piquetes, que también es importante decirlo, fueron protagonizados por grupos minúsculos de dirigentes.

Nosotros tenemos 30.000 docentes más o menos en la provincia. Menos de 300, solamente el 1% protagonizaron o protagonizan, todavía lo están haciendo, acampes, piquetes, cortes de rutas, cortes de calles y demás. En un intento de colgarle a la provincia la responsabilidad de una situación que todos sabemos es nacional. Todas las provincias tienen un 30% menos de recursos este año comparado con el año 2023, todas sin excepción.

Estamos en un país en crisis, en medio de una recesión y de un ajuste brutal. Todas las familias del país que se dediquen a lo público trabajen en el Estado o trabajen en lo privado, sean cuentapropistas o tengan comercios o sean empleados de comercio, todos hemos perdido poder adquisitivo y todos tuvimos que ajustar gastos. Este no es un problema que afecte únicamente a los empleados públicos.

Y hay una cosa más que quiero decir, y atención porque esto que voy a decir es muy importante. Al parecer ha habido un cambio de estrategia en este gobierno misionero.

Hoy se realizó una negociación, que se cerró exclusivamente con los gremios o sindicatos que se sentaron a dialogar. No habrá absolutamente ningún tipo de diálogo con quienes no quieren dialogar o quienes no se sientan a una mesa de negociación. Se terminó eso de ir a negociar a la ruta. Los dirigentes que están cortando rutas o que están piqueteando o que están saboteando el Rally o lo que sea, están absolutamente solos. No habrá ninguna negociación con ellos. La intención, hasta donde sé, del gobierno, es sentarse a hablar con los que de verdad quieren acordar”.