Los cortes de ruta de docentes afectaron principalmente el tránsito de camiones y complicaron la economía diaria, aseguró el intendente de Eldorado

El intendente de Eldorado, Rodrigo "Pipo" Durán, expresó su preocupación por la situación y pidió a las autoridades que tomen medidas para liberar las rutas y permitir el normal desarrollo de las actividades en todos los rubros. Sin embargo, abogó por la primacía del diálogo sobre la confrontación y la violencia.

Rodrigo Durán en LT 17

“Hay un gran parate, sobre todo con el transporte de camiones, porque tenemos caminos alternativos que los camiones no pueden transitar, se hace más dificultoso. Por ahí los autos, los transportes chicos sí, pero los camiones, que esta zona es de muchos camiones, de transporte de pino, de mercadería, no pueden pasar. Tienen ciertos horarios que no pueden pasar y eso se complica para la economía diaria”, explicó.

En este sentido, el jefe comunal consideró que los docentes tienen derecho a protestar, pero que no deberían hacerlo de una manera que perjudique a otros sectores de la población.

Respecto a la modalidad de la protesta, indicó que en el día de ayer se desarrolló un corte total de 9 a 12 horas en la ruta 12 a la altura de la rotonda de Eldorado y también tuvo lugar otro corte en el peaje Colonia Victoria.

Asimismo, Durán informó que hoy a las dos de la tarde se llevará a cabo una reunión entre representantes del gobierno provincial y los docentes para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a los cortes.

“Todos deseamos que vuelva todo a la normalidad, que se libere la ruta y que podamos trabajar tranquilos todos los rubros, que nadie se vea afectado. El que se vea afectado, por ahí, apoya el reclamo docente, pero se ve afectada su economía y a la larga, también se ve perjudicado”, sostuvo Durán.

De esta manera, el funcionario municipal hizo un llamado a la Justicia a que actúe y ponga fin a los cortes de ruta. “Por lo que escuché y lo que hablé, vinieron denuncias que el Juzgado transmitió a las diferentes fuerzas. Y ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Nosotros como municipio no podemos tomar las decisiones”, dijo Durán.

Aún así, dijo que, por su parte, trata de evitar la confrontación y lo que menos quiere es la violencia. “Hay que tratar de resolverlo en paz, de la mejor manera posible y que todo vuelva a la normalidad”, enfatizó.

El líder municipal de la Capital del Trabajo cerró con una reflexión, destacando que los pequeños productores, como consecuencia de estas manifestaciones, no pueden transportar su materia prima “y no creo que estén ni mejor ni peor económicamente que un docente, pero, ¿por qué tiene que verse afectado?, si el no es responsable de esta situación”, cuestionó.