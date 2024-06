Se sortearon los octavos de final de la Libertadores y Sudamericana: enterate cómo quedaron los cruces

En la Copa Libertadores, el Millonario chocará con la T, mientras que el Ciclón afrontará una llave brava ante el Galo de Brasil.

Octavos de final de la Copa Libertadores

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

Fluminense vs. 2° del Grupo C (puede ser The Strongest, Huachipato o Gremio)

Talleres de Córdoba vs. River Plate

Colo Colo vs. Junior

Nacional de Uruguay vs. San Pablo

Palmeiras vs. Botafogo

Peñarol vs. 1° del Grupo C (puede ser The Strongest, Huachipato o Gremio)

Flamengo vs. Bolívar

Octavos de final de la Copa Sudamericana

Fortaleza vs. Playoff G

Corinthians vs. Playoff A

Belgrano vs. Playoff B

Racing vs. Playoff H

Sportivo Ameliano vs. Playoff D

Cruzeiro vs. Playoff E

Independiente Medellín vs. Playoff C

Lanús vs. Playoff E

Equipos que jugarán los 16avos de final de la Sudamericana

Universidad Católica (ECU) -Sudamericana-

Paranaense -Sudamericana-

Cuiabá -Sudamericana-

Racing (U) -Sudamericana-

Bragantino -Sudamericana-

Boca -Sudamericana-

Always Ready -Sudamericana-

Segundo del Grupo C (Delfín o Internacional) -Sudamericana-

Rosario central -Libertadores-

Liga de Quito -Libertadores-

Palestino -Libertadores-

Cerro Porteño -Libertadores-

Barcelona SC -Libertadores-

Independiente del Valle -Libertadores-

Libertad -Libertadores-

Cabe aclarar que los cruces de los 16avos de la Sudamericana se definirán cuando esta semana se defina el grupo de Gremios en la Libertadores y el grupo de Inter en la competencia secundaria. Ambos fueron programados.