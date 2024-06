El argentino Francisco Cerúndolo quedó afuera de Roland Garros: perdió con Novak Djokovic en un partidazo

El argentino no pudo dar la sorpresa en el torneo aunque le jugó de igual a igual al serbio que avanzó a los cuartos de final del torneo.

Francisco Cerúndolo fue el protagonista del día en Roland Garros. El número 23 del mundo perdió ante Novak Djokovic, vigente campeón, por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 en cuatro horas y 37 minutos de juego. El argentino no logró dar el batacazo y quedó eliminado en octavos de final del Grand Slam.

Djokovic se llevó el primer set por 6-1

Novak Djokovic hizo pesar su favoritismo en el comienzo del partido y se llevó el st por 6-1 ante un Francisco Cerúndolo que estuvo errático y no pudo mostrar el tenis que había impuesto durante la primera ronda.

Cerúndolo remontó en el segundo set y se impuso por 7-5

En el segundo set, Cerúndolo volvió a reencontrarse con su juego y le hizo un partido más peleado al serbio, que tuvo que pedir médico durante unos minutos, por una molestia en su perna derecha.

A partir de ese momento, se notó que a Djokovic le costaba moverse en la cancha. El argentino no aflojó y a fuerza de buenos saques y con una derecha contundente se llevó el segundo parcial por 7-5.

Cerúndolo ganó el tercer set por 6-3

El tercer set arrancó de manera favorable para Cerúndolo que logro quebrar al serbio y se puso 3-0, ante un Djokovic visiblemente molesto, que no podía encontrar su juego.

El argentino se hizo fuerte desde el saque y empezó a manejar con más paciencia los puntos, aprovechando la cuestión física del serbio a quien se lo notó muy cansado, lejos de su performance habitual.

Djokovic se despertó y ganó el cuarto set

El serbio dejó atrás el dolor estaba sufriendo en su pierna derecha y demostró su mejor versión en un encuentro que le estaba costando. Nole batalló para llevar el partido al quinto set tras ganar 7-5 al argentino.

Se terminó el sueño de Cerúndolo

El argentino no logró dar el batacazo y en el quinto set, el serbio mostró todo su talento y se lo llevó por 6-3 tras cuatro horas y 37 minutos. Novak ahora jugará ante el ganador del duelo entre Taylor Fritz (12°) y Casper Ruud (7°).

Cómo llegaron Djokovic y Cerúndolo

Por su parte, el serbio tuvo que sufrir ante el italiano Lorenzo Musetti, tras estar dos sets abajo. Fue la victoria número 369 de Djokovic en una cita de Grand Slam, con lo que empató a Roger Federer por la mayor cantidad en la historia del tenis. El astro serbio podrá romper la marca el lunes, cuando enfrente al argentino Francisco Cerúndolo en los octavos de final.

“Creo que es un lindo desafío, un premio para mí, porque no he jugado nunca contra él y no sé si tendré ocasión de afrontarlo otra vez en el futuro. Lo afrontaré con la mejor ilusión, porque le tengo fe, quiero sentir lo que es jugar contra el mejor”, dijo el argentino en la previa del encuentro.

Francisco Cerúndolo

Fuente: TN