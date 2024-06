El DT de Boca, Diego Martínez, sin vueltas sobre la expulsión de Marcos Rojo: “Condicionó el partido”

Diego Martínez, técnico de Boca, no dudó en señalar que la expulsión de Marcos Rojo condicionó el partido ante Platense, donde el Xeneize cayó 1-0. Aunque evitó entrar en polémicas arbitrales, subrayó la dificultad de jugar con uno menos.

Boca perdió frente a Platense por 1-0 y al término del partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional Diego Martínez, entrenador del xeneize, habló en conferencia de prensa y fue categórico ante la expulsión de Marcos Rojo.

“Condicionó el partido”, afirmó Martínez sobre la expulsión a los 35 minutos del defensor, quien podría haber visto la roja mucho antes si Nicolás Ramírez o el VAR cobraban un claro penal a Gastón Suso.

El entrenador, consultado sobre si había hablado con Rojo por lo sucedido en Vicente López, aseguró que “no es el momento, simplemente lo saludé como hago con cada futbolista, no es el momento de hablar. Lo charlaremos en la semana”.

“En el inicio del partido llegamos cada equipo con sus armas, centros cruzados y la referencia de Pellegrino que fue muy importante en todo el partido en ese juego directo y nosotros de manera asociada. Después de los 12 o 15 minutos el equipo tuvo un control muy claro, generó situaciones de riesgo, fue superior al rival y la expulsión terminó siendo condicionante para el resto de partido”, expresó el entrenador del Xeneize ante los periodistas.

Martínez, además, explicó qué intentó con los cambios de Di Lollo y Norberto Briasco: “No queríamos perder el control por dentro por eso sacrificamos a Janson, que lo estaba haciendo bien, para poder mantener otro volante más y tener ese control y llegar de manera asociada. Con la carga de Equi (Fernández) tomamos la decisión de poner un punta más para no quedar tan lejos y tan aislado Miguel”.

“El equipo compitió. Sí, en los primeros minutos del segundo tiempo con pelota parada, principalmente, el rival nos generó peligro y después del gol tratamos de seguir teniendo el control. Sobre el final decidimos defender mano a mano, tuvo alguna situación, no pudimos”, apuntó Martínez y reconoció: “Es justa la victoria, Platense aprovechó su oportunidad, en el desarrollo fue parejo. Platense fue superior en el juego directo”.

El técnico, además, no quiso entrar en polémica sobre la actuación de Nicolás Ramírez: «El arbitraje hubo situaciones dudosas, polémicas, para analizar, pero no hay que hablar del arbitraje porque perdimos o justificar algo del arbitraje porque perdimos». Y reconoció: “Hay que mirar hacia adentro para corregir y ver que ante estos equipos la realidad es que nos costó a la largo del semestre. Si no estamos en el modo que tenemos que estar nosotros, lo podemos sufrir como hoy”.

Por último, Martínez admitió: “Para nosotros era muy importante en varios factores. Por el campeonato, porque entendíamos el escenario en el que íbamos a jugar y la dificultad que iba a ser jugar a nuestra manera. Para nosotros era un desafío. Después de esos 10 minutos el equipo tuvo un control muy marcado, estábamos imponiéndonos y el jugar con uno menos fue determinante”.