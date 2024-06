Confirmado: Garnacho no participará en los Juegos Olímpicos con la selección Sub 23

La dirigencia de Manchester United decidió la no cesión de Alejandro Garnacho para que dispute los JJ.OO con la Selección Sub 23. Asimismo, el jugador argentino apunta a integrar el plantel de mayores en la próxima Copa América.

Alejandro Garnacho no asistirá a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 porque Manchester United no lo cederá, pese a que “Bichito” mantuvo charlas tratativas con su director técnico Erik teng Hag. El club inglés puede tomar esta determinación, ya que la competición no es de carácter oficial en el calendario FIFA.

Asimismo, el delantero pretende estar en la próxima Copa América con el seleccionado mayor. El director técnico Lionel Scaloni lo citó para los próximos amistosos contra Ecuador y Guatemala.

Ante esta decisión de la dirigencia de los Diablos Rojos, las variantes que tiene Mascherano son, según la lista que brindó: Luciano Gondou de Argentinos Juniors, Lucas Beltrán de la Fiorentina, Santiago Castro del Bologna y Giuliano Simeone del Alavés.

En esta misma situación podría estar Enzo Fernández del Chelsea. El club de Londres podría tomar una determinación análoga con el mediocampista campeón del mundo.

Fuente: TyC Sports