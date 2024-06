TN Clase 3: el misionero Okulovich clasificó 16º en Córdoba

Carlos Okulovich (h) se ubicó esta tarde en la decimosexta posición de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la sexta fecha que se disputa en el autódromo Oscar Cabalén, en la provincia de Córdoba.

Con el VW Vento (Martos Competición) el misionero salió a la pista en el grupo B, el tercero y último de la tanda clasificación, que tuvo una demora en el inicio por la rotura del motor de Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) en el grupo anterior. En la mejor de las cuatro vueltas, registró 1m39s150/1000 para ubicarse a 944/1000 del más rápido, Manuel Mallo (Cruze).

Con el resultado de la clasificación, Okulovich largará este domingo en la primera serie (10.05), desde el sexto cajón de la grilla, con la firme intención de sacarle el mayor potencial al auto y avanzar en las cinco vueltas.

«Después de los entrenamientos las referencias que teníamos nos indicaban que el auto podía funcionar mejor en la clasificación, pero evidentemente el juego de gomas que usamos no fue el ideal, no fue lo que esperábamos, porque se cayó el rendimiento y no habíamos hecho ningún cambio en la puesta a punto», indicó el piloto.

«Entonces consideramos que el problema fue la goma, para mañana (domingo) vamos a descartar ese juego y para la serie no estamos mal, tenemos que avanzar», completó Carlitos.

