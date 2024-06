Misiones garantizó los alimentos a comedores y merenderos con recursos propios desde que asumió Milei y recién este viernes llegó la primera transferencia de Nación

Fernando Meza, ministro de Desarrollo Social de Misiones, destacó la urgencia en la distribución de alimentos a sectores vulnerables y criticó la falta de decisión política del Gobierno nacional que retrasó la entrega a los necesitados, especialmente en momentos de crisis como las inundaciones en Corrientes y la situación en Bahía Blanca. “Mientras tanto, gran parte de lo que son los comedores y merenderos, se sostienen pura y exclusivamente con recursos provinciales”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Meza, reveló detalles sobre el manejo de alimentos y recursos en la transición de Gobierno nacional. Describió una reunión con homólogos de todo el país a fines de 2023, donde se abordaron las tensiones preexistentes. “Se hizo una reunión grande y amplia de ministros de Desarrollo Social de todo el país, en la cual aspiramos a que sea una transición ordenada, una transición consensuada”, afirmó.

Sin embargo, los esfuerzos por unificar a las partes fracasaron, lo que llevó a tensiones incrementadas a medida que se acercaba fin de año. “En ese momento no logramos unir a las dos partes, fue invitada la ministra Petovello para hablar sobre como transitábamos el fin de año”, explicó el ministro, quien destacó las complicaciones en la gestión de los depósitos de alimentos en Buenos Aires y Tucumán, destinados a emergencias y necesidades alimenticias.

Además, Meza aludió la sorpresa y la falta de preparación ante emergencias, como la situación en Bahía Blanca, donde faltaron recursos esenciales. “A mí en lo personal me generó una sorpresa cuando pasó lo de Bahía Blanca, que en teoría no había muchas cosas para poder acompañar”, dijo.

Durante las inundaciones en Corrientes, el ministro resaltó la falta de cooperación a nivel nacional. “Intenté charlar con las autoridades nacionales, le dije ‘mirá, tienen más de 200 barrios inundados, creo que la capacidad de Desarrollo Social y Defensa Civil va a colapsar. Entonces lo que ofrecemos es nuestra estructura como ministerio y lo que necesitamos son los recursos”, señaló, aunque aclaró que lamentablemente dicho aporte no fue proporcionado.

Meza también criticó la falta de apoyo nacional en estos primeros seis meses del año, a pesar de las necesidades evidentes. “Mientras tanto, gran parte de lo que son los comedores y merenderos, se sostienen pura y exclusivamente con recursos provinciales”, manifestó, en tanto dijo que en el día de ayer recién llegó la primera transferencia por parte de Nación.

Por ello, el ministro hizo un llamado a la responsabilidad y la eficiencia estatal, apuntando a la necesidad de acelerar la auditoría de alimentos debido a su proximidad de vencimiento. “Necesitamos un Estado no solamente presente, sino también un Estado eficiente y habláblamos de que debíamos acelerar el proceso de auditoría”, declaró. En esta línea, hizo hincapié en la importancia de una distribución correcta y oportuna para evitar mayores complicaciones sociales.

Y completó: “Si no hay relación para que los distribuyan las organizaciones sociales y si no hay un nexo para que distribuyan las asociaciones, fundaciones, háganlo con los Ministerios de Desarrollo de las provincias. Generemos el proceso auditoría de rendición, si no quieren que lo hagamos nosotros, háganlo con iglesias de distintos cleros, con Cáritas, con la Iglesia evangélica, pero entreguen los alimentos porque hay personas que los necesitan”.

Respecto a Pabblo de la Torre, quien fue eyectado la última semana del Ministerio de Capital Humano de Nación, cuando estalló el escándalo de los alimentos a punto de vencerse, Meza lo describió como uno de los pocos que realmente respondió a las necesidades. “Pablo era la persona que estuvo escuchando, se inmiscuyó en la necesidad y también entendió cómo funciona acá cada territorio”, enfatizó.

La situación se complicó aún más cuando se reveló que había alimentos almacenados que necesitaban ser distribuidos rápidamente, pero las decisiones políticas impedían la acción. “Creo que acá no había desconocimiento, había una falta de decisión política en la entrega. Estos alimentos no tienen una orientación política, debían ser distribuidos y ellos deben elegir la mejor manera. Lastimosamente se tardó mucho tiempo y ahora vamos a tener que acelerar para llegar a las personas que más lo necesitan”, expresó.

“La provincia puso 15 mil millones en sueldos de estatales para garantizar la paz”

Por otro lado, el ministro aludió a la manifestación por la paz que tuvo lugar el pasado jueves en la Cámara de Diputados de la provincia. “Yo creo que la expresión de ‘Por la Paz’ del jueves pasado también dice mucho de lo que somos los misioneros. Una provincia que con mucho esfuerzo, mucho compromiso, ha sorteado distintos obstáculos y este no va a ser la excepción”, argumentó. Resaltó cómo la provincia manejó situaciones adversas, como la pandemia y coyunturas económicas complicadas.

Para contrarrestar estas tensiones en la tierra colorada a causa de las protestas salariales de estatales, el Gobierno provincial implementó medidas económicas. “La Provincia puso en estas últimas semanas 15 mil millones de pesos en sueldo de la administración pública para garantizar la paz”, puntualizó.

De allí que valoró el diálogo sobre la confrontación: “La única llave que nos puede llevar a la búsqueda de la mejor solución es el diálogo, no la confrontación, no el distanciamiento, no el enojo, no la ira, porque eso muestra algo que no somos en realidad”, concluyó.