Tras 14 años vuelve Andrés Calamaro a Posadas, un evento que pone a Misiones en el centro de la escena musical: adquirí tus entradas en Ticketmisiones.com

Andrés Calamaro regresa a la ciudad de Posadas después de 14 años. El evento será el 2 de noviembre en el Auditorio Manuel Ramírez y promete ser un espectáculo inolvidable para la provincia. Adquirí tus entradas a través de Ticket Misiones y no te pierdas esta fiesta del rock.

El Salmón inicia su gira en Argentina con una única presentación en el Nordeste, en la capital misionera. La cita está programada para una noche única e irrepetible, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de sus éxitos en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas. Reserva tu lugar en ticketmisiones.com.

“Vuelve el Salmón a la tierra sin mal, la verdad que estamos muy contentos. No podemos creer todavía semejante evento que venga a la ciudad y que encima nos hayan elegido para trabajar con ellos, es un orgullo”, comentó Derek Miller, asesor de eventos.

Además, señaló que el proceso para traer a un artista de la talla de Calamaro no fue sencillo, tras 14 años desde la última presentación del músico en la ciudad y 27 años desde que presentó su álbum Alta Suciedad en el anfiteatro local.

“Calamaro contrata una productora de Rosario para hacer gran parte de la gira argentina, esta productora tenía que seleccionar x cantidad de ciudades y una de esas fue Posadas”, explicó el asesor.

La llegada de Calamaro a Posadas representa no solo un desafío logístico, sino también una oportunidad significativa para la ciudad y la provincia. “Es un desafío muy grande y ojalá sea un orgullo para la productora”, afirmó Miller, subrayando que el evento es 100% privado y el primer concierto de la gira argentina de Calamaro.

La elección de Posadas como primera ciudad en la gira argentina de Calamaro no es casualidad, Misiones se encuentra en un momento excelente, con infraestructura adecuada y una creciente reputación en el ámbito de los eventos. “Misiones hoy en día está en una vidriera muy buena, con eventos, la ciudad está hermosa, la provincia está divina, las rutas para viajar son espectaculares y eso hace que se movilice muchísimo el turismo, el comercio”, explicó Miller.

Finalmente, Miller hizo un llamado a los fanáticos a no perderse este evento único, ya que son pocas entradas para semejante show y está confirmado que no va a ser una segunda fecha en Posadas. Para no perderte este show, adquirí tus entradas en ticketmisiones.com.