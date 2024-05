San Lorenzo empató ante Palmeiras y se clasificó a los octavos de final de la Libertadores

Con garra y un sacrificio enorme, pero también con orden y un planteo muy inteligente. San Lorenzo se plantó con mucho temperamento en Brasil, resistió con temple ante un rival con muchos recursos como el Palmeiras y consiguió lo que fue a buscar a San Pablo: la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

El Pipi Romagnoli, ídolo del club que se hizo cargo del incendio tras la salida del Gallego Insua, agigantó el poster. Porque el Ciclón no se achicó, se plantó muy bien contra un gigante en su casa y ahora irá por más.

Fue una parada muy brava. El Verdao fue el dueño de la pelota en el primer tiempo, con un 73% de posesión, pero igual no logró imponer su juego. El Ciclón salió a hacer su negocio y no le interesó demasiado tenerla. El equipo del Pipi Romagnoli no fue a presionar para evitar quedar mal parado ante un adversario que cuenta con futbolistas veloces como Endrick, Estevao Guoherme.

Tal vez te interese leer: River y un triunfo ante Deportivo Táchira para ser el mejor de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Se abroqueló bien con una línea de cinco defensores, se plantó con orden y mucho rigor táctico para cerrarle los caminos a un rival que no logró fabricar los espacios mediante el toque y la circulación. Así, los brasileños no tuvieron profundidad.

El local no logró romper a la defensa del conjunto argentino. Tuvo la primera clara recién a los 35 minutos. Y esa llegada fue a través de una pelota parada: centro de Veiga de tiro libre y gol de cabeza del paraguayo Gómez, aunque la acción fue invalidada a instancias del VAR por un offside milimétrico. Palmeiras fue temerario en cada salida con pelota dominada desde el fondo y por momentos arriesgó de más.

De una falla de los brasileños llegó la primera ocasión clara para el visitante: tras una pérdida, Bareiro se la llevó, demoró la descarga y Remedi remató algo incómodo por encima del travesaño.

Una gran remontada en la Copa

San Lorenzo consumó una gran remontada. Había cosechado apenas un punto en los primeros tres partidos del Grupo F. Este fue el primero que sumó de visitante, ya que había perdido los otros dos y sacó siete de local.

Con solidez defensiva, inteligencia de Irala y Remedi para contener en el medio, el Ciclón fue un equipo solidario. Y pisó fuerte en Brasil para consumar lo que hasta no hace mucho parecía impensado. Ahora, el desafío será ir por más.

Fuente: Ole