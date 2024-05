Denuncia a dirigente deportivo por abuso sexual en Posadas: el abogado sostuvo que la joven “no está bien” y esperan una nueva audiencia para ratificar la acusación

Tras la desición de la Federación de Futsal de Posadas de separar de su cargo a Gustavo M., esposo de una Jueza de Faltas de la ciudad y dirigente denunciado por abuso sexual a una menor de 17 años en Posadas, el abogado defensor de la víctima, Claudio Martínez aseguró que la misma tenía programado ratificar su denuncia y ampliarla por amenazas recibidas del entorno del acusado.

Según Claudio Martínez, la joven tenía programado ratificar su denuncia por amenazas recibidas del entorno del acusado. Sin embargo, la audiencia fue postergada sin una nueva fecha definida. «Hoy tendría que haber ido a ampliar la denuncia y a ratificarla, en todo caso. Pero a última hora, cuando ya estaban arriba del móvil para ir hasta el juzgado, se suspendió para la semana que viene, porque todavía no se dio fecha», explicó Martínez.

El fiscal de la causa solicitó al juez Ricardo Balor la detención de Gustavo M., pero hasta ahora, el juez solo ha emitido una orden de restricción de acercamiento, permitiendo al acusado permanecer en libertad. «Incluso, tengo que decir que tenía fecha para el día 27 para la indagatoria, no se presentó como si nada, sigue sin tener que aclarar la situación o presentarse en el juzgado», manifestó el abogado.

Martínez también confirmó que hasta el momento, no se les permite actuar como querellantes en el caso. «Nos rechazaron el pedido de querella. Ahora estamos tratando de recurrir a esta resolución. Creo que el buen juicio de su señoría nos va a permitir ahora que subsanamos algunas cuestiones técnicas procesales», afirmó.

La relación entre la joven y la familia del acusado era de amistad cercana, lo que agravó el impacto de los abusos. «Ella, con intenciones de tener su propio ingreso, ya con 16 años, intenta o habla con la familia para empezar a trabajar como niñera del hijo de esa familia, para aclarar la familia se conoce desde hace muchos años», relató Martínez. Fue en ese entorno de confianza donde comenzaron los abusos, que escalaron desde comentarios inapropiados hasta agresiones físicas y sexuales.

La madre del niño que la joven cuidaba, una jueza de faltas en Posadas, aparentemente desconocía los abusos. «Quiero creer que sí, quiero creer que una persona que toma conocimiento de algo tan grave no va a permitir que suceda», dijo Martínez.

El sufrimiento de la víctima la llevó a intentos de suicidio, haciendose cortes en los brazos en varias ocasiones, hasta que finalmente decidió romper el silencio y denunciar los abusos. «Sí, en varias ocasiones se cortó los brazos, hasta que la última vez fue un poquito más complicado, le preguntaron el por qué y hasta que no decidió contar la verdad e ir a denunciar, no se le terminó de preguntar las veces que fuera necesario para ver por qué estaba haciendo todo esto. «, detalló Martínez.

La joven sigue afectada emocionalmente y teme por su seguridad. «Bien no está, y tranquila tampoco, porque sabe que él todavía no fue preso, ni siquiera fue indagado, y por supuesto, como ella dice… cada vez que cierra los ojos ve a esta persona encima de ella y no se lo puede sacar», comentó su abogado, destacando la falta de medidas efectivas para protegerla.

El caso también ha revelado supestas amenazas contra la joven y su familia, presuntamente por parte del suegro del acusado, una figura religiosa, y la esposa del acusado. «Sí, las personas que amenazaron se han entendido que uno es el suegro y la otra es su mujer», confirmó Martínez.