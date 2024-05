Posse participará en el acto en Córdoba: el Gobierno busca evitar que la crisis de gabinete empañe el acto de Milei

Según se pudo saber que algunos funcionarios buscan poner paños fríos después de que el Presidente no confirmara ayer si su jefe de Gabinete integrará la comitiva oficial. El ministro coordinador participó del Tedeum.

“Entiendo que Nicolás Posse estará presente en Córdoba. Es lo que corresponde”. Después de una jornada de incertidumbre, un alto funcionario de la Casa Rosada confirmó que esperan al jefe de Gabinete, con un pie afuera del Gobierno, en el acto que encabezará esta tarde Javier Milei en Córdoba.

La frase viene a darle una salida elegante a los dichos del Presidente el viernes, cuando evitó confirmar la presencia de su ¿ex? amigo. “Hay que ver si está dentro del protocolo”, dijo.

De esta manera, Milei expuso nuevamente las tensiones internas, luego de haber colocado en duda la continuidad no solo de Posse, sino de “todos los ministros”, a lo que sumó la confirmación de una futura incorporación de Federico Sturzenegger. “Será ministro”, dijo el mandatario, sin definir el rol que ocupará uno de sus colaboradores más cercanos, aunque todavía sin cargo formal en el Gobierno.

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente, y agregó: “A partir de ahí, se evalúa qué funcionó y lo que no, se cambia”.

Las versiones sobre su inminente salida pusieron en duda la presencia de Posse en Córdoba, en una fecha que Milei proyectaba como fundacional con la Ley Bases ya vigente y que se convirtió, por el contrario, en un mero acto institucional.

El ministro coordinador participó del Tedeum, aunque todavía se mantiene el suspenso sobre si viajará. A las 12.30 parte el vuelo que conduce a las autoridades e invitados especiales hacia la provincia mediterránea. Al menos en un sector de la Casa Rosada, hay gestiones de último momento para que Posse se suba al avión y evitar así una escalada mayor del conflicto interno.

En un escenario con todo el Gabinete “bajo análisis”, hay por lo menos tres nombres que quedarían firmes: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que Milei califica de “talibana” al igual que él; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que tras bajar la inflación cosechó elogios del Presidente; y su amiga personal, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según Milei y su séquito más cercano -es decir, su hermana Karina y su asesor estrella Santiago Caputo-, el resto de los funcionarios mostró una gestión sin muchos éxitos y, como Posse, podría estar caminando al borde del abismo, a la espera del último empujón.