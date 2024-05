Este viernes y sábado, representantes de toda la cadena tealera se reúnen en Posadas en el marco de la Expo Té Argentina. Con más de 70 expositores, entre productores, sommeliers, emprendedores, empresarios, técnicos y otros profesionales, la provincia de Misiones vuelve a ser el epicentro de la industria del té.

El evento, de entrada libre y gratuita, se desarrolla en el Parque del Conocimiento de Posadas, destacándose por la diversidad y calidad de sus participantes.

Entre los stands, uno que captó la atención fue el de Mainumbí, emprendimiento que llegó desde las Sierras de Córdoba. Jimena Ardita, representante de Mainumbí, compartió detalles sobre su participación y la variedad de productos que presentaron.

“En esta oportunidad trajimos un poco de lo que es cerámica artesanal, todo hecho por nosotros. Todo para acompañar lo que sería el té: azucarero, porta saquitos, cuencos que hoy están muy de moda, tanto para té como para café también”, comentó Ardita.

Jimena destacó el uso de té misionero en sus productos. “Nosotros trabajamos con té misionero y le vamos agregando ingredientes según la época del año y las frutas que conseguimos. También tenemos hierbas típicas de la sierra, como la peperina, que usamos en nuestros blends”, detalló.

Uno de los blends más populares, según Ardita, es el té negro con rosas y chocolate. “Para mí, lo que más gusta normalmente es un té negro con rosas y chocolate, que siempre es bien recibido”, señaló.

Para la emprendedora, el té es una experiencia similar a la del vino, en cuanto a su disfrute y preparación. “El tema aquí es el disfrute, si te gusta con azúcar, le ponemos azúcar; si no, no hace falta. Lo que sí o sí hay que tener en cuenta es que el agua no hierva nunca, también es importante respetar el tiempo de infusión”, recomendó.

La Expo Té Argentina no solo ofrece una plataforma para que emprendedores como Mainumbí presenten sus productos, sino que también celebra la diversidad y riqueza de la cultura del té en el país.