Economista advierte que “los fundamentos de la macro están mal” y que las imágenes que vemos en Misiones se replicarán en todo el país

El economista Darío Ochoa anticipó que la depresión de la economía se extenderá en el tiempo. “Me parece que es un programa que va a terminar muy mal y que estas imágenes que vimos hoy se van a seguir replicando, más allá de que algunos puedan fingir demencia respecto a que es una cuestión local”, afirmó. Indicó además que hay atraso cambiario y que la devaluación de diciembre “fue al pedo”.

En entrevista con Misiones Online, el economista Darío Ochoa fue pesimista respecto al futuro del programa de Caputo. “Yo soy de los que creen. Bueno, lo he dicho muchas veces, apenas asumió (Milei) que íbamos a una estanflación o una depreflación. Creía que lo que iba a hacer este Gobierno nacional estaba mal, que no nos daba ninguna solución y sigo pensando lo mismo. Lo confirman los datos. Tenemos en marzo una caída de 11% de consumo en los supermercados en marzo, en el primer trimestre el nivel de capacidad ociosa de la industria es de 50%”, indicó.

Misiones Online: ¿Se puede pensar en inversiones cuando tenés paradas las máquinas? ¿Para qué?

Darío Ochoa: Para qué invertir si tenés capacidad ociosa. Había que hacer correcciones, pero se eligió un camino equivocado. Yo leí a Mario Rapoport, he leído mucha bibliografía porque lo que a mí me apasiona, no soy funcionario ni soy político ni nada por el estilo, simplemente me apasiona esta ciencia y nunca vi una bestialidad como esta, es algo tremendo que va a terminar muy mal.

Esto es como el juego de la silla, ¿cuándo va a dejar de sonar la música?, la verdad es que no lo sé, el único que lo sabe es Toto Caputo que siempre sale antes, junto con sus compinches, que hacen un montón de negocios.

Todos los fundamentos macro del modelo están mal. Si había problemas, se agudizaron absolutamente todos. En eso quiero ser categórico. Me parece que es un esquema que va a terminar muy mal y que estas imágenes que vivimos hoy se van a seguir replicando, más allá de que algunos pueden llegar a fingir demencia con respecto a que es una cuestión local.

No me gusta cuando se finge demencia y se habla de que Misiones es una isla. No es una isla, ni cuando le va bien, ni cuando le va mal. Entonces me parece a mí que vamos a atravesar tiempos turbulentos y que esto recién empieza.

Misiones Online ¿Estas imágenes que veíamos, esta protesta que se están desarrollando en la provincia, también tiene que ver con el impacto que está teniendo la recesión en las cuentas fiscales…?

Darío Ochoa: Es la paradoja de la frugalidad. Esto es una depreflación, van a intentar hacer el ajuste, eso va agudizar la depresión y vas a tener una paradoja en la frugalidad. Vos querés ajustar, baja el nivel de actividad, como baja el nivel de actividad, se recauda menos, como se recauda menos, se requiere otro ajuste y así sucesivamente.

Y esta es la primera crisis que nos toca en esta dinámica.

Y también por errores propios, evidentemente no podés tener los sueldos más bajos de Formosa, pero más altos que la provincia de Buenos Aires tampoco.

Hoy estás, con los aumentos salariales, en los niveles históricos más o menos que tenía la provincia de Misiones. Me parece un yerro político no haberlos actualizado antes o no dar un horizonte de previsibilidad.

Entonces hay evidentemente cuestiones macro que impactan, pero también hay cuestiones micro hacia adentro que tienen que ver con una mala conducción interna de un problema macroeconómico que te viene de afuera.

Era evidente que íbamos a una depreflación, pero lo que yo no veía era un esquema financiero tan poco preparado.

Traté de mirar y escuchar lo que decía el presidente (en el acto del Luna Park) y la mescolanza de conceptos y divagues en donde evidentemente no está tomando decisiones porque lo que dice no tiene correlato con la realidad. Entonces me parece mucho más interesante escuchar a (Santiago) Bausili, presidente del Banco Central, que dice “estamos saneando el balance del Banco Central”, pero en realidad esto no es así.

Están transfiriendo deuda del Banco Central al Tesoro. Entonces yo le voy a decir algo a la gente que capaz que la gente no sabe o porque no le gusta estudiar o porque está muy estúpida por los medios.

Es que el plan Bonex fue cuando los bancos le prestaron al Estado, al Tesoro, y después el Tesoro no se lo devolvió y se pegaron media vuelta y le dieron un bono. Hace una semana colocaron 11 billones de pesos en bonos y letras del Tesoro.

O sea que tu prestamista de última instancia ya no es más tu prestamista de última instancia, todos tus plazos fijos, todo el M1 y M2 que son los depósitos a la vista rápidamente convertibles a dinero en efectivo, el 30% ya no están pases remunerados, o sea, la deuda que tenía el Banco Central con los bancos y por ende de los bancos con sus depositantes, sino que es del Tesoro al Banco Comercial y el Banco Comercial a vos y cuando el Tesoro no le pueda pagar te da un bono como le están haciendo a Cammesa.

Si le están poniendo bonos a Pampa Energía, porque no se lo van a poner a Darío Ochoa, que tienen un plazo fijo, entonces digamos va a terminar mal, va a terminar recontra mal, porque siempre que vas a un esquema financiero rentístico termina mal.

Habría que hacer otras cosas, otras correcciones, correcciones que no hizo Alberto Fernández, porque el pecado original por el cual estamos transitando estos últimos años de decadencia tremenda es el sobreendeudamiento.

La Argentina no tiene un problema en pesos, es un problema en dólares. Entonces nosotros nos juntamos un dólar porque todo lo que tenemos son Bopreales, papeles de colores. Emitimos deuda en dólares sin tener a máquina imprimir dólares. Una cosa fantástica.

¿Entonces, cómo puede llegar a terminar algo bien con toto Caputo, que con todo el amor del mundo es menos que Sturzenegger y mucho menos que Cavallo? Esto va a terminar recontra mal. Lo que había que hacer, que no hizo Alberto que procastinó, como todo lo que hizo Alberto, no me gusta.

Misiones Online: Lo que se están preguntando los comerciantes de Posadas, de Puerto Iguazú, los de Irigoyen es ¿cuánto más se puede mover el dólar, cuánto se puede volver a ampliar la brecha? Algo que de alguna manera mueve el pulso del comercio de frontera.

Darío Ochoa: Yo creo que en todo caso ya te comiste toda la toda la primera devaluación que hicimos, fue al pedo. O sea, básicamente la inflación se comió toda la competitividad de la devaluación.

Estamos con un dólar oficial parecido al de fin de año, casi empatando. Entonces vas a tener que hacer una nueva devaluación. Y hoy lo que están haciendo, yo creo coordinado, es incrementar el dólar blue y a la vez el contado con liquidación, que es el que mueve para hacer el famoso dólar blend para seducir a los sojero

El problema siempre es llegar a fin de año, porque en el primer semestre la Argentina más o menos las cuentas le salen bien a todo el mundo.

Igual, creo que los sojeros van a liquidar lo menos posible y después van a esperar una devaluación que se cae de maduro. ¿Por qué? Porque a menos que tengas un ingreso extraordinario de dólares vía endeudamiento, que era la especialidad de Caputo, parece que lo trajeron a un muchacho que le gusta pedir prestado y no pagar, o que pague otro, pero él hace su trabajo que pedir prestado, si no entra plata prestada el dólar no aguanta.

Y cuando fueron a China no se trajeron la confirmación de la renovación del swap, sino que vamos a ver y eso también complica las expectativas.