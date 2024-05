Antonio Gasalla fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi y preocupa su salud

El legendario actor argentino Antonio Gasalla, de 83 años, fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi debido a una neumonía. El artista lleva tiempo enfrentando serios problemas de salud, lo que genera gran preocupación entre sus familiares, amigos y admiradores.

“Hay mucha preocupación por la salud de Antonio Gasalla. Ya venía con algunas complicaciones y ahora está en estado crítico. Más no podemos decir porque no sabemos”, declaró el periodista Carlos Monti en su programa Entrometidos (Net TV). El diario Clarín confirmó que el capocómico está internado desde el lunes.

Días atrás, su hermano Carlos Gasalla asistió al estreno teatral de Esperando la carroza y ofreció detalles sobre la situación de Antonio. “Antonio está muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular” explicó. Añadió que lograron estabilizarlo, aunque enfrenta problemas orgánicos que están siendo atendidos. “No hay otro remedio que atenderlo muy bien y llevar adelante la situación”, afirmó.

Antonio Gasalla sufre de un grave daño cognitivo que le hizo perder la memoria y casi no está conectado con la realidad. Debido a sus problemas de salud, se retiró de la actuación hace más de dos años. Aunque no se divulgó detalles específicos de su condición, se sabe que padece demencia senil progresiva y su estado es delicado. El actor, director y figura indiscutible del espectáculo argentino no ha actuado desde enero de 2020, fecha que marcó su despedida sin que él lo supiera.

En enero pasado, Marcelo Polino visitó a su querido amigo y comentó en televisión: “Antonio ya no reconoce a nadie y no recuerda que fue actor. Yo quería darle un abrazo antes de irme a Mar del Plata y me encontré con un Antonio cuya patología avanza cada vez más rápido”. Polino detalló que el deterioro cognitivo de Gasalla había sido significativo en poco tiempo y que ya no reconocía a su hermano ni recordaba su carrera actoral. Sin embargo, destacó que Gasalla cuenta con un equipo de médicos y una familia que lo apoyan diariamente.

Carlos Perciavalle, otro amigo cercano, también habló recientemente sobre Gasalla: “Lo vi muy bien más allá del cuadro que padece. Nos agarramos de las manos, él estaba muy sonriente mientras le hablaba y con esos ojazos grandes, yo le contaba que me casé y él respondía asintiendo con la cabeza. Aproveché para mandarle saludos de nuestra amiga Graciela Borges”, comentó a Teleshow.

En septiembre de 2023, Gasalla también fue noticia por otra internación debido a un problema digestivo que estaba siendo tratado. Según su hermano, Antonio siempre fue “medio reacio” a los médicos, y durante ese chequeo aparecieron algunas condiciones desconocidas hasta entonces.

La salud de Antonio Gasalla sigue siendo una gran preocupación para todos los que lo quieren y admiran, mientras se espera su pronta recuperación en el Sanatorio Otamendi.

Fuente: Clarín.