Trabajadores de Energía de Misiones también se manifestaron por reclamos salariales

Ramón Issler, uno de los delegados del área de generación térmica de la estación La Tablada (Posadas) y a su vez uno de los voceros de la manifestación, expresó las razones detrás de esta movilización.

«Nosotros ya hemos presentado a través de nuestro gremio, el Sindicato de Luz y Fuerza de Misiones, el reclamo a la empresa, con la cual no tuvimos ninguna respuesta al pedido. Teníamos 12 puntos que son atrasos convencionales que tenemos económicos, que dadas las condiciones por la situación económica que están viviendo los compañeros de Misiones y en el país, es bastante preocupante,» explicó Issler.

Según Issler, la presentación de las demandas se hizo formalmente y a la espera de una solución. «Entonces, nosotros queremos anticiparnos a todo esto y decirle a la empresa, a los directivos, a través de una buena nota, que hicimos llegar, para tener una solución y contestación al respecto,» añadió.

El delegado subrayó que, aunque no todos los representantes están presentes físicamente en el lugar de la protesta, cada uno sigue apoyando la causa desde sus respectivos distritos. «Acá no hay delegado ni subdelegado de la provincia, cada uno está en sus áreas, en su distrito y es por eso que justamente no contamos acá para acompañar la presentación. Ahora vino a negociar algo con los directivos de la empresa nuestro secretario general.»

Al ser consultado sobre los pasos a seguir, Issler fue claro: «Si es satisfactoria la respuesta empresarial hacia nuestro pedido, nosotros vamos a regresar a nuestro gremio, vamos a hacer una reunión con todos los compañeros y allá determinaremos con la junta directiva los pasos a seguir, si aceptamos o no aceptamos. Y por ahí, si no nos convence, evidentemente nosotros vamos a tener que seguir en esta propuesta, hacerle entender a la gente y a la empresa, al gobierno, que la situación económica es angustiante.»

