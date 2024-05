Conflicto salarial: Trabajadores de salud se manifiestan dentro del Ministerio

Trabajadores de Salud Pública de Misiones ingresaron hoy al edificio del Ministerio de Salud, ubicado en la calle Tucumán de Posadas, para expresar su descontento con el reciente aumento salarial acordado entre gremios y el gobierno provincial. El bioquímico Augusto Sánchez, del hospital pediátrico, ofreció declaraciones en el lugar de la protesta.

«Está a la vista lo que estamos haciendo. Después de varios meses de lucha, la salud no se puede quedar así. Este gobierno tiene que darse cuenta que algo tiene que cambiar. Nosotros no podemos vivir con este sueldo realmente miserable e imposible. No, aguantamos. Llega un diez, un quince del mes y ya la gente empieza a usar tarjeta de crédito o se empieza a endeudar con préstamos que son onerosos».

Lea la noticia completa en: