Semana Mundial de la Seguridad Vial: proponen 30 kilómetros por hora en ciudades y fomentan la micromovilidad

Rubén Tamis, experto en Seguridad Vial, destacó la importancia de reducir la velocidad máxima en ciudades a 30 km/h y promover la micromovilidad. En esta misma línea, subrayó la necesidad de más espacios verdes y mejor educación vial para usuarios de monopatines y bicicletas.

Del 17 al 23 de mayo se celebra bajo la organización de las Naciones Unidas y la Asociación Mundial de la Salud, la Semana Mundial de la Seguridad Vial.

El objetivo de estas efemérides consiste en establecer que la velocidad máxima en todas las ciudades del mundo sea de 30 kilómetros, en lugar de 40. También buscan promover la micromovilidad entre los ciudadanos, es decir, el uso de monopatines eléctricos, bicicletas, entre otros.

Además, apuntan a que se creen más espacios verdes entre los carriles, tal como se lleva adelante en la avenida Costanera de Posadas hace unos años, a diferencia de la de Encarnación, que posee más de dos carriles.

También en todo diseño urbano, que se tenga en cuenta muchos más espacios verdes. Si nosotros vemos la costanera de Encarnación, por ejemplo, vemos que hay más de un carril en la costanera. Y en nuestra costanera hay solamente dos carriles, pero hay mucho espacio verde, porque Posadas desde hace años está teniendo en cuenta eso.

En relación con las regulaciones específicas, Tamis explicó que existe una gran cantidad de desinformación, especialmente en cuanto a la potencia que debe tener un vehículo para ser considerado motocicleta. “Cuando supera los 500W o 0.1 kW, pasa a ser moto”, afirmó, e hizo hincapié en la importancia de verificar esta información antes de realizar una compra, para evitar problemas legales en caso de siniestros viales.

La capital misionera cuenta con 47 kilómetros de conectividad de ciclovía, debido a que desde que asumió esta gestión, focalizaron en un plan de reordenamiento y jerarquización, informó.

De esta manera, Rubén Tamis subrayó la importancia de la educación y la información para mejorar la seguridad vial. “Lo que falta es que el usuario se eduque, se informe y sepa que no puede andar por la vereda con un monopatín, que no puede andar por una plaza, que debe hacerlo por la ciclovía o bicicleta, y si no hay, debe hacerlo por el extremo derecho de la calzada”, concluyó.