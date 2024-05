Yerbateros de Misiones organizan asambleas con paralización de cosecha “hasta que los precios y los plazos de pago se cumplan”

Marcelo Hacklander, productor yerbatero, destacó la urgencia de unir esfuerzos desde el sector para enfrentar la caída de precios y la importación excesiva de yerba mate. Por ello, planean asambleas esta semana en Andresito y otras zonas a fin de alcanzar acuerdos en común.

Marcelo Hacklander – Santa María de las Misiones

El vocero de los yerbateros destacó la compleja situación económica que enfrentan con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sin una de sus facultades principales: la fijación de precios para la materia prima.

Además, la importación desmedida de yerba desde países limítrofes agrava aún más la problemática, ya que la sobreoferta de producción repercute negativamente en el precio.

Por ello, productores convocaron asambleas a partir de esta semana, donde esperan unirse para enfrentar las adversidades del mercado. “Ojalá se llegue a un acuerdo y los productores realmente se unan y comiencen a tomar algunas decisiones”, expresó Hacklander.

Cabe mencionar que los productores habían decidido al inicio del año exigir un precio de 505 pesos por kilo de yerba mate, una cifra que con el tiempo “se diluyó”, según declaró.

Incluso consideraron hace unos meses la posibilidad de detener la cosecha temporalmente para acordar un valor justo, aseveró, aunque no se llegó a una decisión unánime al respecto en toda la provincia.

Sobrepasados por las circunstancias, actualmente “la idea es parar la cosecha un par de semanas hasta que los precios y los plazos se cumplan”, explicó.

La asamblea tendrá lugar en Andresito, aunque también se mencionaron otros encuentros en diferentes zonas.

Hacklander lamentó la actual oferta de precios, que disminuyó considerablemente, debido a que, si bien pidieron 505 pesos, se les pagaba 370 pesos en febrero y marzo, aunque hoy hay ofertas de 315 pesos, con pagos diferidos de hasta 120 días.

Consultado respecto a si la suspensión de la cosecha afectaría a la industria y a los consumidores, indicó que no tendría un impacto el próximo año recién “porque se tiene que estacionar la yerba por lo menos un año”, puntualizó.

Y completó: “Siempre se tomó alrededor del 10% del valor del paquete en góndola, como el precio de la hoja verde. O sea, hoy si estaría 400, 500 pesos el kilo de la hoja verde, hablaríamos de un paquete de 4.000, 5.000 pesos”.

Por último, el yerbatero criticó la postura del Gobierno nacional respecto a la fijación de precios. Calificó de ilógico el manejo de la yerba mate sin un precio de referencia, a diferencia de otros productos básicos.

“La libertad de mercado es la que maneja todo el sistema productivo, pero eso no tiene mucho sentido porque no existe un producto que no tenga un precio de referencia. Nosotros en la yerba mate seríamos el único producto sin un precio de referencia”, cuestionó.