Sacerdote responsabilizó al ajuste de Milei por las crisis salariales e instó al Gobierno provincial a dar respuestas a través del diálogo

Tras varios días de protestas salariales por parte de docentes, policías y personal de Salud en Misiones, el sacerdote Alberto Barros, consideró que se debe comprenderlas enmarcadas en “un país que está en una profunda crisis socioeconómica”.

Alberto Barros – Radio República

El vicepresidente de Cáritas Posadas destacó que los conflictos recientes en la provincia deben verse desde un punto de vista más amplio, subyugados “a un proyecto de país muy individualista, elitista y excluyente. Un proyecto que beneficia a unos pocos en detrimento de una gran mayoría, donde tenemos hoy pobres, cada vez más pobres, una clase media empobrecida y jubilados pobres”.

En este sentido, afirmó que hoy los sueldos quedaron muy atrasados como consecuencia de la fuerte inflación y la devaluación que se vive desde diciembre.

El desafío del Gobierno provincial, según el sacerdote Barros, consiste en dar una respuesta a los trabajadores a través del diálogo. “Obviamente cualquier conflicto se soluciona de verdad a través del diálogo. No hay otro camino”, afirmó. Recordó que la quita de fondos nacionales como el Fonid genera presión sobre las provincias debido a que tuvieron que hacerse cargo.

Asimismo, criticó la postura del Gobierno nacional frente a los problemas económicos y sociales, en tanto describió las políticas actuales como “un proceso de deshumanización muy fuerte, de violencia institucional, autoritarismo, empezando por el señor presidente, que no pierde oportunidad de destratar y maltratar a cualquiera que pueda llegar a opinar distinto o reclamar sus auténticos derechos”.

Según el sacerdote, las políticas de Nación se centran en números en lugar de personas, lo cual consideró “muy grave”, ya que en pos del déficit cero, se vive “el hambre, la falta de medicamentos, la falta de contención, el abandono de los más pobres”, lamentó.

Crece la demanda de asistencia en parroquias y comedores

El sacerdote Barros también alertó sobre el aumento de la demanda en las parroquias y organizaciones religiosas debido a los recortes en la asistencia social. “La Iglesia ha tenido que reforzar su músculo caritativo”, aseveró. Reveló que, desde diciembre, el Gobierno nacional ha reducido la ayuda a comedores y organizaciones barriales, lo que llevó a un incremento de personas necesitadas buscando apoyo en la iglesia.

“Hay gente que nunca en su vida se había acercado a un comedor, jubilados, abuelos que con toda la vergüenza del mundo se acercan a pedir una ayuda. Y obviamente la demanda siempre es mayor que la posibilidad que tenemos de dar una mano; vamos hasta donde podemos”, expresó.

Y completó: “En el mismo centro de la ciudad de Posadas hace mucho que no veía o directamente no veía la cantidad de gente revolviendo los contenedores de basura. Familias enteras, gente muy flaca que evidentemente no está comiendo como corresponde revuelven basura; a verdad que la situación es muy dura”.

Consultado si esta situación complicada también se producía antes de que asuma el Gobierno de Milei, remarcó que “veníamos de situaciones negativas”, por lo que muchas personas hicieron un cambio en su voto en busca de una alternativa mejor. “Estábamos mal, sin lugar a dudas pero no dudo en afirmar que hoy estamos muchísimo peor. Había que poner orden a muchas cosas, había que ajustar gastos inútiles de eso estábamos todos de acuerdo. El problema es de qué manera y a quién se está afectando”, reflexionó.