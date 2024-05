The Beats | Viví un viaje musical a través de la historia de The Beatles en City Center Iguazú: adquirí tus entradas en Ticketmisiones.com

Revive la magia de The Beatles en un concierto imperdible el viernes 24 de mayo en City Center Iguazú. Un homenaje a la banda más icónica de todos los tiempos, con las mejores canciones y una puesta en escena impecable. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche inolvidable! Adquirí tus entradas en www.ticketmisiones.com

Revive la magia de The Beatles en un concierto imperdible el viernes 24 de mayo en City Center Iguazú. Un homenaje a la banda más icónica de todos los tiempos, con las mejores canciones y una puesta en escena impecable. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche inolvidable! Adquirí tus entradas en www.ticketmisiones.com

Preparados para un viaje en el tiempo a través de la música que marcó a generaciones. City Shows trae a City Center Iguazú un espectáculo imperdible para los fanáticos de The Beatles: «The Beats», un homenaje a una de las bandas más legendarias de todos los tiempos.

El viernes 24 de mayo, a partir de las 22:00 horas, el escenario del Salón Montaigne del City Center Iguazú se transformará en un tributo a la icónica banda de Liverpool. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por las grandes canciones que inmortalizaron a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, desde sus primeros éxitos hasta sus obras maestras más aclamadas.

Un show para revivir emociones

«The Beats» no es solo un concierto, es una experiencia que te transportará a la época dorada de The Beatles. La banda tributo, con su impecable puesta en escena y su talento musical, te hará sentir como si estuvieras presenciando un show en vivo de la banda original.

Canciones para todos los gustos

El repertorio del show incluirá clásicos como «Hey Jude», «Let It Be», «A Hard Day’s Night», «Twist and Shout», «Yesterday», «Imagine» y muchos más. Un recorrido por la discografía de The Beatles que satisfará a los fanáticos de todas las generaciones.

Una noche inolvidable

«The Beats» es un evento imperdible para los amantes de la música, la historia y la cultura pop. Un show que te hará cantar, bailar y vibrar al ritmo de las canciones que marcaron a una era.

Entradas a la venta

Las entradas para «The Beats» ya están a la venta y se pueden adquirir a través de www.Ticketmisiones.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este homenaje único a The Beatles.

¡Prepárate para revivir la magia de The Beatles!