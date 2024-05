Integrantes del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) presentó una nota en la sede local de ANSES de Posadas, en la que solicita que se le dé prioridad a los trámites de inicio de la inclusión previsional para las mujeres a partir de los 50 años y para los varones a partir de los 55.

Las representantes del SACRA destacaron que la ley que permite la regularización de las deudas previsionales para quienes no hayan podido aportar al sistema jubilatorio sigue vigente, y que es importante que las personas interesadas puedan iniciar los trámites cuanto antes, ya que la ley podría ser modificada en el futuro.

«Las moratorias no son un regalo, son planes de pago», afirmaron las representantes del sindicato, y agregaron que «las personas jubiladas por moratoria pagaron durante años la cuota correspondiente».

En la nota, el SACRA también reitera su reclamo de una jubilación específica para las amas de casa, un proyecto que viene impulsando desde hace 41 años.

«Las estadísticas demuestran que las horas destinadas al trabajo doméstico no remunerado de las mujeres más que triplica el tiempo que dedican los varones», señalaron las representantes del sindicato, y agregaron que «es necesario que se reconozca este trabajo, tanto económica como socialmente».

En este sentido, el SACRA respalda la continuidad de la moratoria previsional vigente, y reclama que se le dé prioridad a la atención de las mujeres a partir de los 50 años y a los varones a partir de los 55 para iniciar los trámites de inclusión previsional.

Cabe destacar que la ley de inclusión previsional permite a las personas que no hayan podido aportar al sistema jubilatorio regularizar su situación y acceder a una jubilación mínima. Para ello, deben cumplir con algunos requisitos, como tener una edad mínima (50 años para las mujeres y 55 para los varones) y acreditar un mínimo de años de residencia en el país.

El SACRA pone a disposición de sus afiliadas y afiliados toda la información necesaria para iniciar los trámites de inclusión previsional.

Eleonora Vigo, representante del SACRA en Misiones, destacó la importancia de priorizar la atención a las mujeres que necesitan regularizar su situación previsional: «Sabemos que están faltando turnos y tener la moratoria vigente y no tener capacidad de gestión es poco más o menos que nada. Entonces venimos a ofrecernos, a colaborar, pero a solicitar que la ANSES priorice esta cuestión».

El SACRA también reclama el reconocimiento del trabajo doméstico como una actividad laboral válida para acceder a la jubilación. Vigo señaló que «las mujeres dedican tres veces más su tiempo a esa tarea que los varones. Y es así. Hasta ahora es así. Entonces, por qué negarse a reconocer algo que es tan importante? Y hay un aporte importante al Producto Bruto Interno que al no tener valor el trabajo de ama de casa, eso no se considera. Pero sin eso no podríamos funcionar».

En este sentido, Vigo instó al Congreso a debatir un nuevo régimen previsional que contemple a las amas de casa: «No se puede discutir un régimen previsional en la Argentina que no contemple a las amas de casa como trabajador voraz y su justa reivindicación por el trabajo que hacen durante años con una jubilación».

