Defensa quedó afuera de la Copa Sudamericana ante Independiente Medellín: renunció Vaccari

El Halcón de Varela igualó 1-1 en su cancha frente al equipo colombiano y quedó sin chances en el certamen a falta de una fecha.

Defensa y Justicia finalizó su rodaje en esta edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana tras empatar 1-1 ante Independiente Medellín por la quinta jornada de la fase de grupos De esta manera, ocupando el tercer lugar del Grupo A, este martes en Florencio Varela, el Halcón no sumó de a tres y Julio César Vaccari renunció a su cargo como DT. El equipo no tendrá oportunidad de jugar los 16avos aunque se lleve la victoria en la última jornada.

El gol de Brayan León para la visita a los 22 minutos de la primera mitad, condicionó el accionar del ex conjunto de Vaccari que no pudo ser efectivo. Previo al entretiempo, Defensa tuvo algunas chances claras que tuvieron a Gabriel Alanís como protagonista, atacando bien pero sin efectividad. El futbolista de 30 años, no había jugado de titular en el Halcón desde el partido de ida frente a este mismo rival, que terminó en derrota por 3-0 para los de Varela.

La tenencia de pelota superó en estadística a Medellín pero, sin embargo, no fueron precisos y los ataques no finalizaron correctamente, lo que resultó en punto a favor para los colombianos que demostraron mayor confianza durante los 90 minutos, ya teniendo asegurada su clasificación a los 16avos de final.

La esperanza llegó a falta de 20 minutos del final del encuentro, cuando los locales empataron el partido. El gol fue en contra de José Ortiz, que quiso despejar de cabeza y la embocó en el palo derecho de Chaux. Defensa priorizó manejar la pelota y adueñarse de los centros para dar vuelta el resultado. Una de las más claras de esta parte tuvo a Alanís como responsable, nuevamente y de la misma manera: un centro y un cabezazo directo al arco de Eder Chaux, que atajó una pelota espectacular y le cerró el arco definitivamente.

La renuncia de Julio Vaccari como DT

El ahora ex entrenador de Defensa y Justicia, confirmó su renuncia post eliminación en conferencia de prensa. El equipo cosechó tan solo cinco puntos en este certamen y la continuidad del DT caminaba por la cuerda floja.

Luego de lo que fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa de La Liga frente a Argentinos Juniors y el inicio con el pie izquierdo en la Liga Profesional (cayó por 3-1 ante Huracán), Julio vio la gota rebalsó el vaso y tomó la decisión de dar el paso al costado.

