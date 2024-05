Inicia una semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y Sudamericana: hora y televisación de los partidos

La fase de grupo de los campeonatos continentales entra en instancias decisivas: se juega la quinta y penúltima fecha. Talleres es el único que ya avanzó de ronda, mientras que River está a un paso de lograrlo.

Talleres clasificado y River a un paso: cómo están los argentinos en la Libertadores

Talleres fue el primer argentino en lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores: es líder del Grupo B con 10 puntos, dejó a San Pablo segundo con 9 y ahora luchará por finalizar puntero. Este miércoles, el equipo de Walter Ribonetto recibirá a Cobresal, que está último con 1 punto. Barcelona de Ecuador es tercero con 2 unidades.

River, por su parte, está a un paso de meterse en la próxima instancia: está en la cima del Grupo H con 10, a 3 de Nacional de Uruguay y a 6 de ventaja de Libertad de Paraguay. El Millonario necesita al menos un empate frente al conjunto paraguayo, este miércoles en el Monumental, para asegurar su lugar entre los 16 mejores del campeonato.

Los otros argentinos están terceros en sus grupos. En el F, San Lorenzo tiene los mismos puntos (4) que Independiente del Valle, que quedó escolta por tener mejor diferencia de gol. Palmeiras es el líder de la zona con 10 unidades. El equipo de Leandro Romagnoli recibirá a Liverpool de Uruguay este jueves en el Nuevo Gasómetro. Si pierde se le complicará la clasificación, pero si gana, la historia será otra.

Rosario Central -que no levanta cabeza- quedó complicado, pero sigue en pelea por salir segundo en el G. Tiene 4 puntos y está a 2 de Peñarol, en una zona en la que se cortó Atlético Mineiro, puntero con 12 unidades. El Canalla se enfrentará con Caracas (que está último con 1 punto) como local, este jueves, en un duelo clave para definir si continúa en carrera para meterse en octavos.

Estudiantes, el único argentino que no jugará por Libertadores esta semana

En el Grupo C, Estudiantes -flamante campeón de la Copa de la Liga Profesional- quedó con 4 puntos, detrás de Huachipato (5) y The Strongest (líder con 7). El Pincha no tendrá partido esta semana y jugará primero la sexta fecha antes que la quinta: recibirá a Huachipato el miércoles 29 de mayo y, luego, visitará a Gremio el sábado 8 de junio. Los encuentros del conjunto brasileño fueron reprogramados a raíz de las gravísimas inundaciones en Río Grande do Sul (que dejaron al menos 147 muertos, hasta este pasado domingo).

Boca lucha por ser líder y clasificar a octavos: cómo están los argentinos en la Sudamericana

Boca, que viene de tropezar en el inicio de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán, ahora afrontará una final anticipada en la Copa Sudamericana: se medirá con Fortaleza, como local, este miércoles por la quinta fecha del Grupo D. El Xeneize -con 7 puntos- es escolta del conjunto brasileño, líder con 9. El equipo de Diego Martínez necesita un triunfo para aspirar a terminar puntero y avanzar directo a octavos de final.

Racing -que viene de caer en Brasil- sigue como puntero del Grupo H con 9 puntos: está en la cima por tener mejor diferencia de gol que Bragantino, que le ganó en Brasil la semana pasada. Ahora, la Academia chocará con Coquimbo Unido en el Cilindro, este jueves: un empate le asegura su lugar en 16avos, mientras que con un triunfo sigue en carrera para meterse directo en octavos.

Por su parte, Defensa y Justicia quedó al borde de la eliminación luego de la última goleada que sufrió ante Always Redy en Bolivia: quedó tercero en el Grupo A con 4 puntos, a 5 de Independiente Medellín y a 6 del conjunto boliviano, que está en la cima con 10. El conjunto de Julio Vaccari recibirá a los colombianos este martes en Florencio Varela.

Belgrano es la sorpresa de la zona C: es puntero con 6 puntos, a uno de diferencia de Delfín de Ecuador e Inter de Porto Alegre, que quedó tercero por diferencia de gol. El Pirata se enfrentará este miércoles a Real Tomayapo, que es el último con 1 punto.

Argentinos marcha tercero en el Grupo F pero sigue en pelea. El equipo de Pablo Guede tiene 6 unidades: quedó detrás de Corinthians (escolta con 7) y Racing de Uruguay (puntero con 8). El Bicho visitará a Corinthians en una final anticipada en Brasil, este martes.

Lanús está cerca de meterse directo en octavos. El conjunto del Ruso Zielinski es líder con 10 puntos, a 2 de diferencia de Cuiabá. Ahora, el Granate se medirá con Metropolitanos de Venezuela, en condición de local, el miércoles en La Fortaleza.

Horarios y TV de los encuentros de hoy y de los partidos de los equipos argentinos

Libertadores

19:00 Liga de Quito vs Junior

19:00 Peñarol vs Atlético Mineiro

19:00 Talleres vs Cobresal

21:30 River Plate vs Libertad

23:00 Millonarios vs Palestino

*Todos los partidos de la Copa Libertadores serán televisados por Fox Sports.

Sudamericana

19:00 Racing (U) vs Nacional (P) (ESPN)

21:00 Defensa y Justicia vs Independiente Medellín (DirecTV)

21:00 Sp Ameliano vs Rayo Zuliano (ESPN)

21:30 Corinthians vs Argentinos Juniors (ESPN)

23:00 Nacional Potosí vs Sp Trinidense (ESPN)

Miércoles 15 de mayo

En Copa Libertadores no habrá participación de equipos argentinos.

Sudamericana

19:00 Belgrano vs Real Tomayapo (DirecTV)

19:00 Lanús vs Metropolitanos (ESPN)

21:00 Boca Juniors vs Fortaleza (DirecTV)

Jueves 16 de mayo

Libertadores

19:00 Rosario Central vs Caracas (ESPN)

21:00 San Lorenzo vs Liverpool (ESPN)

Sudamericana

19:00 Racing vs Coquimbo Unido (DirecTV)

FUENTE: TyC Sports.