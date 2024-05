Conmoción en Santo Tomé: “El bebé tenía un golpe en el cráneo y estamos investigando como un homicidio”

Ayer lunes por la mañana se produjo el hallazgo del cuerpo de un bebé en una zona de basural en la localidad de Santo Tomé. Al respecto, el fiscal que lleva adelante la investigación señaló en declaraciones mediáticas: "Nosotros ya calificamos como un homicidio y estamos investigando de dónde vendría el feto".

«Ayer una persona dio aviso a la Comisaría de Segunda que había encontrado en una bolsa negra en el lugar del basurero municipal. Una bolsa con un aparente feto y como ropas. Fue la policía que nos dio aviso a la fiscalía. Fue el perito y el médico policial, y pudieron determinar, que efectivamente se trataba de eso. Todo daba indicio de que ya era un bebé que había nacido y que lo había hecho hace pocas horas», detalló Cabral en contacto con Radio Dos.

Asimismo sostuvo que el bebé evidenciaba un golpe en el cráneo, «lo confirmó el médico policial y se trata de un golpe fuerte en el cráneo, que señalaba que posiblemente haya sido lo que le causó la muerte. Tenía el cordón umbilical y no tenía la placenta, y por eso le llamó la atención», afirmó.

«Se trabajó en el lugar, se levantaron elementos, se agarraron pelos que tenían junto al bebé, para tratar de determinar posteriormente, quién puede ser la progenitora o el progenitor, los que estuvieran involucrados en el tema, e investigar de qué se trató», expresó Cabral.

Asimismo confirmó que ya se realizó la autopsia en el día de ayer pero el resultado no había sido todavía concluyente, y confirmó que «se remitió muestras para que sean analizadas en el Cuerpo Médico Forense de Capital, porque una de las pruebas que había hecho, si el bebé nació o no con vida, respecto a los pulmones, pero el médico policial había señalado que lo que le dio en su ensayo era que no había respirado. Creo que la prueba que había hecho no era concluyente, por eso se remitió a Corrientes».

Sostuvo que se trata de «un bebé de sexo femenino que tenía labios leporinos, eso también me informaron» a la vez que remarcó que se deben esperar los resultados de la autopsia para determinar sobre el golpe en el cráneo, «no tengo el informe de la autopsia todavía y no hay nada concluyente».

Investigación

Al ser consultado sobre si hay información de que alguien haya visto a personas en el lugar del hallazgo, el fiscal Cabral indicó «es un dato que no puedo revelar, pero de hecho el que informó fue una persona que asiste al lugar». A la vez que informó que todavía «no hay sospechas concretas» de la o las personas involucradas.

«La policía está recabando información, está tomando entrevistas. Lógicamente hay un trabajo pericial importante que logró sacar muestras de terceras personas», afirmó.