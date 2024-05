Manuel Adorni afirmó que el RIGI “dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó esta mañana que el Régimen Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que está contenido en la Ley Bases “dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que en la Argentina “el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen”, y en ese marco destacó que el RIGI atraerá inversiones superiores a los 200 millones de dólares que “no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.

El funcionario resaltó que el nuevo Régimen de Incentivos “va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”, y remarcó: “No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están”.

A su vez, el vocero anticipó que el Gobierno va a decretar la “emergencia ferroviaria” en base a un informe presentado a finales de abril por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ya que “la red está absolutamente devastada”.

Las mejores frases de Manuel Adorni en conferencia de prensa

“El RIGI establece una serie de beneficios en inversiones superiores a los 200 millones de dólares que, por el desastre macroeconómico generado en los últimos 20 años, no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.

“En la Argentina el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años, hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen y lo único que ha crecido fue el trabajo estatal o el informal”.

“Chile exporta 52 mil millones de dólares por año y Perú 42 mil millones, mientras que en Argentina exportamos menos de 4 mil millones de dólares. Con las inversiones adecuadas, en una década este nivel podría triplicarse”.

“El RIGI es algo que le puede dar un impulso a la economía, a las inversiones y al empleo para dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en Argentina. No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están, y tampoco es lo que quiere la gente”.

“La Policía Federal expulsó del país a 12 inmigrantes ilegales que tenían vínculos con el narcoterrorista ecuatoriano “Fito” Macías. Fueron descubiertos por Gendarmería escondidos dentro de un camión en la provincia de Córdoba”.

“En enero ya habían sido expulsados familiares y abogados de Macías. Esto es parte de la limpieza del narcoterrorismo que estamos haciendo en la Argentina”.

“En algunas horas van a brindar una conferencia el ministro Luis Caputo junto a representantes de Volkswagen Argentina, quienes van a anunciar el inicio de la producción en serie de cinco nuevos modelos de camiones y buses en el país”.

“Se van a producir 800 unidades este año y 1.300 en 2025, y la intención es alcanzar en 2026 las 2.700 unidades anuales. Esto es parte del buen clima de inversiones que empieza a reinar en la Argentina”.

“Sobre el accidente de trenes ocurrido días atrás, dejamos que la Justicia investigue. Entendemos que hubo un error humano, pero somos respetuosos del trabajo que está haciendo la Justicia, con la cual estamos colaborando en todo lo que se nos requiera”.

“Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe de finales de abril de la CNRT. Nada tiene que ver el decretar la emergencia ferroviaria con lo que ocurrió. Es una red ferroviaria absolutamente devastada”.

“El gobierno no necesita absolutamente ninguna oxigenación de ninguna índole y, en tal caso, cada cambio que haya o que pueda haber será meramente por cuestiones personales de los funcionarios o de gestión”.

“El viaje a España no es una visita personal y los gastos corren por cuenta del Estado Nacional. Hay confirmadas reuniones con empresarios y con el embajador, pero el viernes daré los detalles”.

(Sobre el ataque en Barracas) “Estas cosas no pueden seguir pasando ni acá, ni en ninguna otra parte del mundo, y efectivamente cualquier atentado que haya sobre, la verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada, la verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea”.