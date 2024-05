El economista Gerardo Alonso Schwarz indicó que la inflación de este mes estará en torno al 8 o 9% y permitirá una leve recuperación del poder adquisitivo

Gerardo Alonso Schwarz, economista de la Fundación Mediterránea, habló sobre señales y pronósticos de la economía argentina. El experto destacó que si bien el próximo semestre podría traer signos de recuperación, este proceso será lento.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/05-13-Rep-Gerardo-Alonso-Schwarz-Analisis-economico-recuperacion-Lenta-10.36.mp3

Gerardo Alonso Schwarz – República

Según Schwarz, actualmente se está atravesando una etapa crítica de la crisis económica, exacerbada por las políticas gubernamentales. “Estamos transitando por tal vez lo más duro de la crisis económica, o de las implicancias de esta motosierra y licuadora que se aplicaron desde el gobierno nacional”, agregó.

En este sentido, el impacto de la fuerte caída del gasto público y la desaceleración en la obra pública a nivel nacional y provincial se reflejó en diversos indicadores económicos, como las ventas minoristas y la actividad de la construcción, que muestran valores significativamente bajos.

“Esto implica que todos los indicadores que veamos de ventas de actividad económica en general, ya sea ventas minoristas, ventas maduristas, construcción, lo que sea, vamos a tener valores muy bajos”, subrayó el economista.

Sin embargo, destacó algunas señales alentadoras, como la progresiva recuperación del poder adquisitivo debido a la desaceleración de la inflación y el aumento de las exportaciones, especialmente en el sector agropecuario.

“Se estima que la inflación para este mes está en torno al 8 o 9%, es decir, de un dígito nuevamente, lo cual es muy positivo porque permite esa recomposición del poder adquisitivo que tal vez es lo que más nos importa, lo que más importa a toda la gente, es ver qué puede hacer con sus ingresos mecanizados”, afirmó.

Además, destaca el potencial de la producción de gas y petróleo, que podría cambiar el panorama económico al pasar de la importación a la exportación de estos recursos. Sumado a esto, mencionó que se “ve la recuperación fuerte del sector externo, con las importaciones sobre todo del campo, de la cosecha gruesa, que este año aportaría aproximadamente entre 18 y 20 mil millones de dólares adicionales a la economía argentina. Esto implica un cambio en ese sector externo o la necesidad de contar con dólares, que sin duda también es positivo”.

Por otro lado, en cuanto a la apertura selectiva de importaciones, Schwarz reconoció su impacto positivo en la reducción de precios al consumidor en ciertos rubros, aunque advirtió sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente su implementación para evitar efectos adversos en sectores protegidos, como el textil y el calzado.

“La apertura de importación no es general, no es universal, o sea no es para todos los productos ni para todos los rubros. Sin duda, generaría un importante poder de reducción de precios al consumidor, porque a mayor competencia implica menores precios para los consumidores”, comentó.

Al analizar el sector de la construcción, el economista destacó su importancia en la generación de empleo, aunque reconoció una disminución significativa en los últimos meses, especialmente en proyectos de obra pública debido a la reducción de transferencias del gobierno nacional a las provincias.

En esta misma línea, detalló que la construcción “es un sector muy importante en todo el norte argentino. De hecho, hoy en día tenemos en la provincia de Misiones aproximadamente 6.000 puestos de trabajo, cuando hace un año, un año y medio, teníamos aproximadamente 9.000, 9.500, casi 10.000. Entonces hubo una reducción muy fuerte de este indicador”.

A pesar de los desafíos económicos, Schwarz resaltó el notable rendimiento del empleo en el sector privado, que ha logrado mantenerse estable a pesar del contexto adverso. “Sabemos que estamos en una situación muy compleja, con una inflación creciente y el indicador que llama la atención porque no ha caído tanto, el sector privado todavía lo está manteniendo, es el del empleo, es decir no ha crecido el desempleo prácticamente en el último año, pese a todo lo que sabemos con respecto a inflación”, concluyó Schwarz.

Finalmente, manifestó que aunque existen señales de recuperación y estabilidad que sugieren un panorama más favorable en el futuro próximo, es necesario que se gestionen adecuadamente las políticas económicas y comerciales.