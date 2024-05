Malbec de Selva: Bodegas Sottano reveló el proceso de elaboración de su merlot “Arcángel Miguel”

En la primera noche del evento Malbec de Selva que se realiza en Posadas, Andrés Ridois de Bodegas Sottano, reveló a Mesa de Sommeliers su visión del vino como una forma de arte y un lujo cultural. Destacó el meticuloso proceso de creación del merlot “Arcángel Miguel".

“Yo siempre siento que el infierno es donde vivimos, y yo soy un demonio convirtiéndome en un arcángel, y el vino es el que me acompaña”, expresó.

El vino para Ridois no se trata solo de una bebida, sino de una expresión de lujo y cultura. “Para mí el vino es lujo, por eso hago alta gama. Para mí es arte. Yo trato de hacer una gran etiqueta, una gran caja para un gran momento. A mí me encanta que la gente esté contenta, por eso trato de hacer vinos que a mí me produzcan felicidad”, manifestó.

Asimismo, reflexionó sobre la complejidad de su proceso creativo y la personalización de sus productos. De allí que puso de relieve el vino de su bodega denominado Arcángel Miguel, que es un merlot. Según explicó, es un producto de larga elaboración y paciencia. “Es de un merlot 2018. Hicimos 20.000 litros. En la mitad no ganamos plata, pero al mes 40 apareció el general, Michael, Michael es Miguel, el Arcángel Miguel”, detalló sobre el proceso de producción y su inspiración detrás del nombre.

En la misma línea, Roider presentó una serie de grabados titulados “Los siete arcángeles”, que adornan las etiquetas de sus botellas. «Son siete arcángeles. Esto es un grabado original que lo hacemos en madera y ahí lo trasladamos a la etiqueta”, precisó.

Finalmente, el vinicultor compartió su filosofía sobre el consumo de vino e hizo hincapié en priorizar la calidad sobre la cantidad: “Yo siempre digo, tomen menos, pero mejor. La elegancia de tomar un gran vino enaltece el espíritu”.

