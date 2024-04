Rodrigo de Loredo explicó por qué no dio quorum para debatir el presupuesto universitario: “Tenía el objetivo de politizar la marcha”

Rodrigo de Loredo, líder del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, justificó su decisión de no dar quórum para debatir el presupuesto universitario, a pesar de haber participado en la Marcha Federal Universitaria celebrada recientemente. “Nos pareció inoportuna porque tenía el objetivo de politizar la marcha”.

Luego de la multitudinaria marcha en distintos puntos del país en apoyo a la educación pública, este miércoles el bloque de Unión por la Patria buscó realizar una sesión especial para debatir el presupuesto universitario. Sin embargo, no logró quorum para tratar el tema.

El Diputado Nacional por Córdoba criticó la convocatoria realizada por el kirchnerismo, afirmando que su objetivo era politizar una marcha que trascendía las divisiones políticas. “Sería perjudicial para la agenda educativa de la Argentina que una expresión que excede cualquier bandería política sea utilizada políticamente por un sector”, añadió el legislador.

De Loredo señaló que la sesión convocada no abordaría el problema central del presupuesto educativo, calificándola como un intento de un sector político de apropiarse de la marcha. A diferencia de otros bloques, destacó que “el acting político no soluciona los problemas”. Anunció que el radicalismo convocaría a una sesión especial para exigir acciones al Gobierno y aseguró que desde su espacio lucharían por la agenda educativa.

Frente a los medios apostados en el Congreso, De Loredo destacó la postura del radicalismo como “razonable y equilibrada”, interpelando y desafiando las posturas extremas. “Hay que estar del lado de la sensatez”, afirmó.

Respecto al Gobierno, expresó su apoyo en diversos aspectos, pero subrayó que no permitirían que los ajustes afectaran a los jubilados o a la inversión educativa. “No me importa si ahora sesionan y marchan los que destruyeron la educación en el país. Habrán recapacitado”, comentó.

Sobre la marcha universitaria, la calificó como “extraordinaria” y destacó la participación de las militancias estudiantiles. Sin embargo, hizo una observación humorística sobre los insultos recibidos durante la manifestación: “Me tocó marchar con La Cámpora atrás y con una agrupación que me cantaba la marcha justicialista. En Córdoba la marca fue brutal y me enorgullece. No me van a doblegar”.