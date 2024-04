“Con Misiones compartimos esa mirada del cuidado de nuestros bosques nativos”, destacó la ministra de Ambiente de Jujuy tras la firma de la Alianza Verde Argentina

El pasado lunes, coincidiendo con el Día de la Tierra, seis provincias argentinas dieron un paso histórico al sellar un acuerdo ambiental. Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, establecieron las bases para una colaboración estratégica bajo el nombre de Alianza Verde Argentina (AVA).

Esta alianza tiene como objetivo principal promover la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, así como brindar una respuesta efectiva al cambio climático. A través de proyectos conjuntos, las provincias participantes coordinarán acciones para impulsar el desarrollo social, educativo y económico en sus respectivas regiones.

Entre las iniciativas planificadas se encuentran el fomento del uso de energías limpias y renovables, la planificación del uso del suelo para potenciar los sectores agrícolas, la gestión de riesgos climáticos y la preservación de ecosistemas nativos y biodiversidad.

En este marco, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, destacó la importancia de este acuerdo, resaltando la actitud dinámica de las provincias firmantes en la elaboración de políticas vinculadas al cambio climático.

“Con el liderazgo de Misiones que nos propuso en principio avanzar en pensar en un mecanismo financiero propio que nos permitiera avanzar en temas de cambio climático, políticas concretas en territorio que están generando acciones de mitigación y adaptación”, explicó.

El compromiso de estas provincias con la acción climática se ve reflejado en la urgente necesidad de abordar las problemáticas ambientales que enfrentan. En el caso de Jujuy, uno de los miembros de la alianza, experimentó eventos extremos como sequías severas y olas de calor, que afectaron tanto a la actividad productiva como a la salud pública, generando un aumento en los casos de enfermedades como el dengue.

Ante estos desafíos, las provincias están enfocando sus esfuerzos en la adaptación, desarrollando planes de gestión de recursos hídricos, fortaleciendo la infraestructura para hacer frente a eventos climáticos extremos y promoviendo la utilización de energías renovables.

“Este grupo de provincias que nos unimos en la Alianza Verde, somos provincia que más allá de que nuestras emisiones sean baja y en el caso de Misiones, que es carbono neutral, tenemos un gran compromiso con el planeta, con el cuidado del ambiente, con los recursos naturales y con la acción climática en particular, porque entendemos que es una problemática no solo de nuestras regiones y aunque no seamos los responsables del cambio climático”, sostuvo Zigarán.

Además, se espera que la Alianza Verde Argentina sirva como un frente unificado en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, abogando por principios de responsabilidad común pero diferenciada y buscando oportunidades de financiamiento a través de fondos internacionales.

En este contexto, es fundamental que el Gobierno nacional apoye estas iniciativas y establezca políticas coherentes en materia ambiental. La constitución del Consejo Federal de Ambiente, prevista para el 16 de mayo, será un paso crucial para coordinar las acciones entre el gobierno central y las provincias en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

La alianza también pondrá énfasis en la preservación de los bosques nativos, que son vitales para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. Se espera que se destinen fondos para la aplicación de la Ley de Bosques Nativos y se fortalezcan las medidas de conservación en toda la región.

La consolidación de la Alianza Verde Argentina representa un paso significativo en el compromiso regional hacia un futuro más sostenible y resistente ante los desafíos ambientales y climáticos. Es un llamado a la acción conjunta y coordinada para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro próspero para las generaciones venideras.