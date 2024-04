El Banco de Alimentos Posadas recupera cerca de 2 mil kilos de mercadería no comercializable por mes y los destina a comedores

La ONG que se sostiene a partir del aporte de voluntarios y empresas, recupera mensualmente hasta 2000 kilos de alimentos no comercializables, pero aún aptos para el consumo, lo cual beneficia a unas 5.000 personas a través de merenderos y comedores, reveló Ángel Rauber, director del Banco de Alimentos. Este esfuerzo se ha vuelto fundamental para muchas familias en estos meses de crisis socioeconómica.

La iniciativa del Banco de Alimentos en Posadas da cuenta de un esfuerzo constante y creciente para recuperar mercadería que, a pesar de que ya no es comercializable en supermercados, aún es apta para el consumo.

“Nuestro objetivo principal es el rescate de merma, aquellos alimentos que los supermercados ya no pueden comercializar, pero que sí están aptos para el consumo, no están vencidos, no están dañados ni contaminados”, explicó. La asociación civil trabaja en colaboración con el Grupo Libertad, y también recibe donaciones variables de otros donantes privados.

Actualmente, la organización recupera entre 1.000 y 2.000 kilos por mes, cifra que podría incrementarse notablemente si se amplían las colaboraciones empresariales, afirmó Rauber.

De esta manera, los alimentos rescatados se destinan a merenderos, comedores y ONGs que atienden a los sectores sociales más necesitados.

Mencionó que la asociación opera de manera voluntaria y está formada por un equipo comprometido que no solo trabaja internamente, sino que también contribuye en diversas organizaciones que abastecen a alrededor de 5000 personas.

“Últimamente, desde que también le estamos dando mayor visibilidad a este trabajo, va creciendo, aunque también la necesidad se va notando y profundizando mucho más este año”, manifestó el director.

En relación con la conciencia social y el compromiso empresarial hacia la reducción del desperdicio alimentario, Rauber reflexionó sobre la importancia de comprender la magnitud del rescate alimenticio y su impacto: “Lo que proponemos es un servicio del rescate de ese alimento antes de que llegue a ser un desperdicio comercial”, enfatizó.

Finalmente, aludió a la necesidad de continuar y expandir estos esfuerzos, en particular, en tiempos donde el consumo ha disminuido y, con él, la disposición empresarial para donar. A pesar de los desafíos, la organización sigue dedicada a su misión y agradece el apoyo, por lo que todos aquellos interesados en colaborar pueden comunicarse al 3764102762 o bien seguirlos en su Instagram: bancodealimentosposadas.

