Misiones y las provincias que integran la Alianza para el cuidado del ambiente crearán una banca verde para financiar proyectos del bloque

Las provincias que integran la Alianza Verde Argentina trabajan en la creación de una banca verde para afrontar los desafíos ambientales, el mismo se presentaría dentro de dos meses.

Días atrás, seis provincias unieron fuerzas en un acuerdo para abordar de manera conjunta los desafíos ambientales. Coincidiendo con el Día de la Tierra, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y La Pampa formalizaron la creación de la Alianza Verde Argentina (AVA), con el propósito de impulsar la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales en la región.

Este pacto, tiene como objetivo principal brindar una respuesta efectiva al cambio climático y promover acciones coordinadas para mitigar sus efectos.

En este contexto, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático, anticipó que las provincias miembros de la alianza están comprometidas en la creación de una «banca verde».

Desde Misiones propusieron la creación de este mecanismo y se trabaja en un proceso de análisis técnico para evaluar su viabilidad financiera y jurídica. Se espera que, una vez concluido este análisis, las provincias firmen un acuerdo para poner en marcha este mecanismo que permitirá financiar proyectos prioritarios en la lucha contra el cambio climático.

«Estamos en ese proceso de análisis técnico, sobre la posibilidad de implementar una banca verde con la participación de las provincias que somos parte de esta alianza y que firmarían eventualmente concluido todo el proceso de análisis técnico de su viabilidad financiera, jurídica, los acuerdos institucionales que requiere la puesta en marcha de esa banca que, eventualmente nuestros gobernadores firmarían en un par de meses»,detalló Zigarán.

Según la funcionaria, este mecanismo financiero sería fundamental para abordar los desafíos derivados del cambio climático y financiar proyectos de adaptación.

La banca verde propuesta no sería un mecanismo financiero de organismos internacionales, sino un desarrollo propio de las provincias integrantes de la AVA. Su objetivo sería autofinanciar proyectos que aborden específicamente los desafíos del cambio climático en cada región. Esto implicaría un proceso complejo que requiere acuerdos institucionales entre los Ministerios de Ambiente y Cambio Climático, los órganos jurídicos y los ministros de finanzas de cada provincia.

Uno de los principales beneficios de esta iniciativa sería la autonomía financiera de las provincias en la implementación de proyectos ambientales, sin depender exclusivamente de los fondos internacionales o de la autorización del Gobierno nacional. En un contexto donde el acceso al crédito internacional es limitado y la situación económica del país aún se encuentra en proceso de definición, esta banca verde podría ser una herramienta crucial para impulsar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel regional.

Sin embargo, es importante destacar que la creación de esta banca verde enfrentará desafíos significativos, como la necesidad de establecer acuerdos claros sobre la participación de cada provincia en el mecanismo y la garantía de su sostenibilidad financiera a largo plazo. Además, se requerirá una coordinación efectiva entre las distintas instancias gubernamentales y la sociedad civil para asegurar el éxito de esta iniciativa.

“Con Misiones compartimos esa mirada del cuidado de nuestros bosques nativos”

Tras firmar el acuerdo ambiental, María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, destacó la importancia de este acuerdo, resaltando la actitud dinámica de las provincias firmantes en la elaboración de políticas vinculadas al cambio climático.

“Con el liderazgo de Misiones que nos propuso en principio avanzar en pensar en un mecanismo financiero propio que nos permitiera avanzar en temas de cambio climático, políticas concretas en territorio que están generando acciones de mitigación y adaptación”, explicó.

El compromiso de estas provincias con la acción climática se ve reflejado en la urgente necesidad de abordar las problemáticas ambientales que enfrentan. En el caso de Jujuy, uno de los miembros de la alianza, experimentó eventos extremos como sequías severas y olas de calor, que afectaron tanto a la actividad productiva como a la salud pública, generando un aumento en los casos de enfermedades como el dengue.

Ante estos desafíos, las provincias están enfocando sus esfuerzos en la adaptación, desarrollando planes de gestión de recursos hídricos, fortaleciendo la infraestructura para hacer frente a eventos climáticos extremos y promoviendo la utilización de energías renovables.

“Este grupo de provincias que nos unimos en la Alianza Verde, somos provincia que más allá de que nuestras emisiones sean baja y en el caso de Misiones, que es carbono neutral, tenemos un gran compromiso con el planeta, con el cuidado del ambiente, con los recursos naturales y con la acción climática en particular, porque entendemos que es una problemática no solo de nuestras regiones y aunque no seamos los responsables del cambio climático”, sostuvo Zigarán.

Además, se espera que la Alianza Verde Argentina sirva como un frente unificado en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, abogando por principios de responsabilidad común pero diferenciada y buscando oportunidades de financiamiento a través de fondos internacionales.

En este contexto, es fundamental que el Gobierno nacional apoye estas iniciativas y establezca políticas coherentes en materia ambiental. La constitución del Consejo Federal de Ambiente, prevista para el 16 de mayo, será un paso crucial para coordinar las acciones entre el gobierno central y las provincias en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

La alianza también pondrá énfasis en la preservación de los bosques nativos, que son vitales para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. Se espera que se destinen fondos para la aplicación de la Ley de Bosques Nativos y se fortalezcan las medidas de conservación en toda la región.

La consolidación de la Alianza Verde Argentina representa un paso significativo en el compromiso regional hacia un futuro más sostenible y resistente ante los desafíos ambientales y climáticos. Es un llamado a la acción conjunta y coordinada para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro próspero para las generaciones venideras.