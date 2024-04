La recientemente coronada Miss Universo en Misiones logró destacarse en varias competiciones a nivel provincial. Obtuvo el título de 1° Princesa en la Fiesta Provincial del Agricultor y fue elegida Reina Provincial del Choclo. El próximo objetivo en su camino hacia la corona de Miss Universo es la final nacional del concurso, programada para el 25 de mayo en Buenos Aires.

“Estoy muy feliz, muy emocionada realmente, no puedo explicar las emociones que tuve ese día. Hoy ya lo empiezo a asimilar más y me empiezo a creer lo que realmente estoy viviendo”, expresó la joven oriunda de Puerto Esperanza.

El camino hacia el título comenzó cuando Méndez se enteró del certamen a través de las redes sociales. “Vi el flyer por Instagram y las publicaciones, todo, que subían Miss Universo Misiones. Primero no me animaba. Y después cuando le conté a mis amigas y todos, me fueron incentivando y me fueron animando. Le escribí a la página y me anoté”, relató.

Durante el proceso de preparación, Méndez participó en tres encuentros con el director Rafael Godoy y la subdirectora Diana González, por lo que tuvo oportunidad de conocer a las demás candidatas y compartir momentos especiales antes de la gran noche. “Fue muy difícil en la parte emocional. Yo soy muy sensible, a mí todo me da ganas de llorar. Pero fue una experiencia hermosa. Compartí con las candidatas, con las cuales me hice amiga de todas”, recordó la nueva Miss Mundo Misiones.

Con experiencia previa en certámenes de belleza, como la Fiesta Provincial del Agricultor y la Fiesta Nacional de la Orquídea y de la Flor, Méndez se prepara para la etapa nacional de Miss Universo. “Ahora llega la etapa nacional, que creo que es la más fuerte. Tengo un mes de preparación. Se realiza la final el 25 de mayo, en Buenos Aires. Y falta muy poco. Estoy muy emocionada, preparándome con mis directores”, afirmó.

En este sentido, la modelo de la Ruta del Diseño Misionero destacó la importancia de la camaradería entre las participantes: “Más allá es un grupo de amigas, hacernos amigas entre todas, ayudarnos entre todas, que es muy importante. Porque cuando hay competencia, pasan cosas malas. Entonces se trata de evitar eso. Siempre hay un buen ambiente”.

Finalmente, dejó un mensaje para las adolescentes de la provincia que aspiran con seguir sus pasos: “Que no tengan miedo, que se animen, que es una experiencia única, muy enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional, porque te abre muchísimas puertas”, enfatizó.

Aldana Méndez, la joven oriunda de Puerto Esperanza que representará a Misiones en el certamen nacional de Miss Universo 2024