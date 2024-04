Cuáles son los secretos de belleza y la dieta de la Miss Universo de 60 años que competirá a nivel nacional por la corona

Alejandra Marisa Rodríguez se coronó en provincia de Buenos Aires y competirá a nivel nacional. Es la persona más longeva en ganar este certamen. Qué cuidados que la llevaron al trono.

Nacida hace 60 años en La Plata, abogada y periodista, Alejandra Marisa Rodríguez concretó uno de sus sueños: se coronó como Miss Universo Buenos Aires, venciendo a otras 34 participantes de todas las edades. Las mujeres tenían desde 18 a 73 años, después de que la organización del evento eliminara los límites de edad en 2024. Hoy, las aspirantes pueden concursar desde los 18 años en adelante.

Próximamente, competirá a nivel nacional en Miss Universo Argentina 2024 en la final del 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Tal vez te interese leer: Luna Rosa de Abril, un fenómeno astronómico muy especial que se podrá ver hoy: mirá desde qué hora y qué es

“La gente no cree mi edad”, aseguró Rodríguez. En cuanto a su rutina de belleza y longevidad detalló: “Creo que lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales; nada demasiado extraordinario, y un poco de genética”, según dijo en declaraciones a un medio.

“En general trato de hacer ayuno intermitente, que es estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos, creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica, sin pesticidas, este tipo de cuestiones”, describió sobre sus hábitos de alimentación.

Además, manifestó en una entrevista al diario Las Últimas Noticias de Chile que come frutas, verduras, y carne. “Fui vegetariana por mucho tiempo y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos”.

Como era de esperar, una parte importante de su rutina es la actividad física: “al menos tres veces por semana sale a caminar y a trotar. “Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar”, agregó.

A estos hábitos saludables, la flamante Miss Universo Buenos Aires le agrega otros cuidados como “suplementos de vitaminas, buenos cosméticos, buenas cremas, por ahí también radiofrecuencia en la piel”.

“Hasta ahora no he recurrido, por suerte, a ninguna cirugía. De cuerpo estoy cero kilómetros, nunca me hice nada, solo actividad física”, aseguró.

Fuente: Infobae