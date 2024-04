“Si no hay una actualización de los gastos de funcionamiento es imposible continuar”, aseguró el rector de la UNAU

Fernando Semczuk, rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), reveló la compleja situación que atraviesa la institución ante recortes universitarios y falta de financiamiento.

Según Semczuk, la UNAU, siendo una universidad en crecimiento, se ve afectada por la cancelación de contratos de financiamiento, lo que pone en riesgo la continuidad de programas académicos y la contratación de docentes.

“La verdad que está muy complicado para nosotros en particular porque somos una universidad que está creciendo año tras año, tenemos ciclos lectivos nuevos. Con el gobierno anterior habíamos cerrado un contrato, un programa de financiamiento de los docentes de este primer año. Sin embargo, con este gobierno se ha caído dicho contrato”, comentó.

También resaltó la necesidad de actualizar con urgencia los gastos para el funcionamiento de la universidad. “Sin gastos de funcionamiento, las universidades no pueden pagar la luz, no pueden pagar internet ni los alquileres. Eso es lo que se está reclamando hoy. Hubo un aumento del 70% de la partida para gastos de funcionamiento en el mes de marzo y todavía ninguna universidad cobró, no se han acreditado sus fondos y ahora el gobierno salió a hablar de un acuerdo cuando no hubo ningún acuerdo, simplemente un comunicado por parte de ellos”, manifestó Semczuk.

Por otro lado, señaló que mantendrá una reunión con el subsecretario de Políticas Universitarias para exponer la precaria situación financiera de la institución. En este sentido, expresó que al ser una universidad nueva, carecen de recursos propios como posgrados o servicios a terceros, a diferencia de instituciones más grandes que pueden generar ingresos adicionales de estas fuentes.

“Todas nuestras sedes están en San Vicente, nosotros no nos dividimos por facultades, sino por departamentos de Salud Aplicada y Ciencias Humanas y Sociales. Yo no puedo decir hoy el porcentaje que tenemos de la población bajo la línea de pobreza pero lo que sí puedo asegurar es que tenemos muchísimos más estudiantes que se acercan a pedirnos becas. Si no hay una actualización de los gastos de funcionamiento es imposible continuar”, afirmó.

A su vez, agregó: “Nosotros lo que estamos esperando es que estas semanas se acrediten los gastos de funcionamiento con ese primer 70% de aumento en esos gastos. Desde ahí, volver a recalcular y seguir el día a día. Esa es nuestra situación”.