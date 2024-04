Sergio Romero sobre el polémico gol anulado a River: “Le falta el final de la pelota para que entre, no entró”

Sergio Romero habló luego del gran triunfo de Boca sobre River en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 tras un memorable cotejo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba donde Chiquito fue gran protagonista, por su heroica salvada para impedir el 2-1 en favor del Millonario en una jugada que tuvo que ser resuelta a instancias del VAR.

Chiquito inició con grandes elogios para sus compañeros y reveló que el descuento por parte del elenco riverplatense sobre el cierre del juego se dio por el gran cansancio que tenía y que esto le impidió atender la jugada como hubiese deseado.

“Antes del partido me preguntaron si quería ir a penales o si quería que se termine en los 90′. Para mi, disfrutar cuando estos muchachos juegan y hacen goles es lo mejor, a mi me da felicidad cuando el equipo gana durante los 90 minutos. Hoy el partido tendría que haber terminado 3-1, el último centro yo lo tendría que haber descolgado y se terminaba ahí pero la verdad es que ya no tenía piernas, no tenía nada. Había tapado la anterior, doble si mal no recuerdo, y ahí había dejado lo último que tenía, estaba a punto de caerme. Yo creo que me mató haber jugado a las tres de la tarde, estaba pesado el primer tiempo».

En cuanto a la gran polémica de la tarde, el ex-arquero de la Selección Argentina aseguró que la pelota no ingresó en su totalidad y pidió por la implementación del sistema con el que cuenta en Europa donde el esférico tiene un chip que indica al árbitro si esta ingresó o no a la portería, algo clave en estas jugadas tan milimétricas casi imperceptibles para el ojo humano.

“Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado», aseguró el arquero.

Fuente: TN