INCADE: Daiana Álvarez, egresada de Abogacía y Escribanía nos cuenta su experiencia en la Universidad Siglo 21

La Abogada Daiana Álvarez cuenta como fue su experiencia estudiando sus dos carreras en la Universidad Siglo 21 y los beneficios que ésta le trajo a su vida profesional gracias a su modalidad online.

Daiana cuenta cómo llego a la Universidad Siglo 21, ya que comenzó la carrera de abogacía en otra Universidad, pero la modalidad presencial le impedía seguir en paralelo con su trabajo, es así que gracias a la virtualidad, pudo continuar estudiando esta carrera que la apasionó tanto, que luego decidió especializarse en el mundo de la Escribanía: «Los espacios de los tiempos eran muy cortos para mí y me tenía que amoldar a los tiempos de la facultad. Me hablaron de la Siglo 21 y no tenía idea de como era, porque uno está acostumbrado a lo que es la modalidad presencial. Bueno, me animé. Empecé en la Siglo 21 y lo mejor».

Además, Daiana fue seleccionada para participar del «Encuentro Mundial de la Juventud» en Rusia con otros dos misioneros más para representar a nuestro país junto a 100 argentinos frente a 190 países más. La abogada destacó lo importante que es estudiar, capacitarte y lo lejos que podes llegar: «Cuando estaba allá dije ‘wow, qué importante es estudiar, qué importante es capacitarse porque te abre puertas a lugares donde uno no se imagina'». Y agregó: «Animo a todos los jóvenes a que estudien. No hay impedimento para estudiar. Se puede, se puede. Más allá de la condición económica, de la condición en la que uno vive, se puede. Y el estudio es una clave fundamental para la vida. Porque el estudio, el prepararse, el ser profesional, te abre caminos, te abre puertas en distintos lugares. Tenés un comienzo, pero no tenés un final».

La Siglo 21, gracias a su modalidad online, hace más accesible para aquellos que deseen estudiar y el tiempo le resulta un impedimento: «Lo que te brinda la Siglo 21 es que uno puede manejar su tiempo, y otra fundamental es que te brinda los materiales también, que no cualquier facultad te brinda los materiales de estudio, tienen todo de manera online y lo haces en tu casa».