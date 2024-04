De la chacra a ser jueza del Tribunal Penal N°1 de Posadas: la historia de superación de Viviana Cukla

Viviana Cukla, jueza del Tribunal Penal N°1 de Posadas, visitó el programa de Policiales de Misiones OnLine y repasó su trayectoria en la magistratura. Desde sus orígenes humildes en Roca Chica hasta alcanzar la judicatura, la letrada relató una historia de superación y entrega a la vocación por el derecho.

“Yo vengo de la chacra, soy oriunda de Roca Chica. Nací y crecí hasta los 18 años alli”, comenzó Cukla, detallando sus modestos inicios. En tanto, relató que en el 2001 habia comenzado una carrera terciaria y trabajaba en paralelo. “Yo quería estudiar, así que opté por estudiar una carrera terciaria y trabajar”, contó.

No obstante, Cukla contó que entonces cuando su tía, una médica, le sugirió considerar la abogacía. “Ella me había dicho ‘¿Por qué no estudias abogacía?’. Y de por sí siempre tuve una inclinación hacia lo jurídico, desde la secundaria”, recordó la magistrada.

Sin embargo, las opciones en Misiones eran limitadas en aquel entonces. “Acá no había abogacía. Ahora tenemos varias opciones, pero el que quería estudiar derecho tenía que ir o a Corrientes, a la UNE o a Buenos Aires o a Córdoba”, explicó. Eventualmente, Cukla se decantó por una carrera a distancia, lo que le generó cierta desvalorización inicial: “Viajaba, rendía los exámenes finales presenciales, así que mucho tiempo y mucho esfuerzo”, reconoció.

Al hablar de su rol como jueza, Cukla destacó que no se siente con mayores atribuciones que el resto. “Hay días que, como digo, es como un trabajo más”, dijo y añadió “cuando estoy en el tribunal la única diferencia es que tengo más responsabilidad que el resto”, expresó.

Sin embargo, reconoció que en ocasiones como la imposición de la pena de prisión perpetua, “ahí sí me tiembla la mano”. Explicó que existen principios como el de legalidad que le impiden “quebrantarlos” fácilmente, a pesar de que “existen otros principios que permitirían hacerlo”.

Consultada sobre la influencia de la opinión pública en las decisiones judiciales, Cukla afirmó que “por sobre cualquier tipo de opinión pública y aunque sea totalmente negativa, primero tiene que estar en primer orden, tienen que estar estos valores, estos principios que son constitucionales”.

“Yo me acuerdo que cuando jure algunos periodistas fueron y me preguntaron ‘¿es cierto que a usted le dicen que es garantista?’”, relató Cukla. “Si yo jure por sobre la constitución nacional, así que bueno, ahí están las garantías y principios que deben regir cualquier proceso penal”.

Sobre casos icónicos que la han marcado, Cukla mencionó el de Cristina Vazquez, una mujer a quien defendió en su primer juicio oral y público. “Siempre le decía ‘puede ser que te digamos ya le habían condenado, puesto que confirmen tu condena, vos tenés que saber que tu condena pueden confirmar en el Superior Tribunal de Justicia, pero vamos a ir a la Corte y la Corte va a dar vuelta”, recordó.

En otro caso emblemático, el de Evelyn Roja, Cukla resaltó la “ausencia del Estado” tanto en la víctima como en el imputado. “Él era un hombre que a los diez años ya no estaba en la casa, no tenía familia, era una familia desmembrada, vivía en situación de calle toda la vida, vivía en situación de calle. No conocía otra cosa que eso de la violencia y no sabía leer, no sabía escribir”, señaló.

Reviví el programa completo de Policiales de Misiones OnLine: