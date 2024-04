Agenda deportiva del domingo: San Lorenzo Arsenal, Liverpool, y más

El domingo 14 de abril se presenta una agenda deportiva cargada de encuentros futbolísticos de alto nivel tanto en la Copa de la Liga como en la Primera Nacional. En la Copa de la Liga, a las 17:00, Sarmiento de Junín se enfrentará a Platense en un partido transmitido por ESPN Premium, seguido por el encuentro entre Central Córdoba y San Lorenzo a las 19:00 por TNT Sports.

La jornada culminará a las 21:00 con el enfrentamiento entre Gimnasia y Banfield, también por ESPN Premium.

Por su parte, la Primera Nacional ofrecerá una serie de partidos a lo largo del día, con destacados enfrentamientos como Tristán Suárez vs. Quilmes a las 14:30 y Güemes vs. Gimnasia de Jujuy a las 18:00. La acción continuará hasta la noche con el duelo entre Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn a las 21:00, transmitido por TyC Sports.

En el ámbito europeo, la Premier League, La Liga y la Serie A no se quedan atrás, con partidos como Liverpool vs. Crystal Palace a las 10:00, Arsenal FC vs. Aston Villa a las 12:30, y Napoli vs. Frosinone a las 07:30, respectivamente, ofreciendo un domingo lleno de emoción y competencia.

Agenda deportiva del domingo 14 de abril

Llega el domingo y continúan las emociones con otra jornada a puro fútbol en la Copa de la Liga.

17:00 – Sarmiento de Junín vs. Platense (ESPN Premium)

19:00 – Central Córdoba vs. San Lorenzo (TNT Sports)

21:00 – Gimnasia vs. Banfield (ESPN Premium)

La Primera Nacional también continúa otra jornada con muchas emociones, que además tendrá representación salteña en el torneo más federal del país.

14:30 – Tristán Suárez vs. Quilmes (TyC Sports)

15:00 – Arsenal vs. San Telmo

15:30 – Brown de Puerto Madryn vs. Chacarita

16:00 – Gimnasia y Tiro vs. Mitre

16:30 – Racing de Córdoba vs. Ferro

17:00 – Patronato vs. San Miguel

18:00 – Güemes vs. Gimnasia de Jujuy

18:50 – San Martín de San Juan vs. San Martín de Tucumán (TyC Sports)

21:00 – Defensores de Belgrano vs. Deportivo Madryn (TyC Sports)

Al igual que el fútbol argentino, el deporte europeo también promete emociones fuertes para el domingo. Así, la Premier League, La Liga y la Serie A tienen partidos de altísima competencia para ofrecer.

10:00 – Liverpool vs. Crystal Palace (STAR+)

12:30 – Arsenal FC vs. Aston Villa (DGO, ESPN, STAR+)

09:00 – Las Palmas vs. Sevilla (DGO, ESPN3, STAR+)

13:30 – Athletic Bilbao vs. Villarreal (DGO, DSports)

07:30 – Napoli vs. Frosinone (DGO, ESPN, STAR+)

10:00 – Sassuolo vs. Milan (STAR+)

30 – Udinese vs. Roma (STAR+)

15:45 – Inter vs. Cagliari (DGO, ESPN2, STAR+)